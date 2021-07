CaixaBank AM integra Bankia Fondos tras su inscripción en la CNMV

Barcelona, 16 jul (EFE).- CaixaBank AM, siglas de Asset Management, que es la primera gestora en España por patrimonio y partícipes, ha integrado Bankia Fondos tras su inscripción este viernes en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicha integración es consecuencia de la fusión entre CaixaBank y Bankia, materializada en marzo, y la entidad resultante suma unos activos bajo gestión y asesoramiento de 74.767 millones de euros, con lo que alcanza una cuota de mercado en España cercana al 25 %, ha informado CaixaBank en un comunicado.

Los activos bajo gestión en el servicio de gestión de carteras suman 38.451 millones de euros y una cuota del 43,37 %.

Por otra parte, Pablo Forero Calderón, que fue consejero delegado de BPI desde 2017 hasta 2020, se ha convertido en presidente no ejecutivo de la gestora, con Juan Bernal como director general.

El nuevo consejo de administración de CaixaBank AM, integrada organizativamente dentro de la Dirección General de Negocio que dirige Juan Alcaraz, se completa con los vocales Víctor Manuel Allende Fernández, Juan Carlos Genestal Martínez, Laura Comas de Alarcón, Eugenio Solla Tome, Teresa María Cubas Méndez y Cristina Rembado Thomas, éstas dos últimas en calidad de independientes.

Con esta composición, las mujeres suponen el 43 % del consejo, mientras que los consejeros independientes representan un 28 %.

La hasta ahora presidenta no ejecutiva del consejo de CaixaBank AM, Carmen Gimeno, se mantendrá como directora general adjunta de VidaCaixa y consejera de SegurCaixa Adeslas, mientras que Juan Bernal seguirá al frente de la dirección general ejecutiva de CaixaBank AM.

El comité de dirección de la sociedad gestora mantiene a todos sus miembros en las mismas funciones que venían desempeñando con anterioridad a la fusión e incorpora a Pablo Hernández como director del Área de Integración, hasta ahora Director de Bankia Fondos.

Por otra parte, CaixaBank AM ha solicitado a la CNMV el cambio de las denominaciones de los fondos de inversión procedentes de Bankia con la finalidad de reflejar su pertenencia al Grupo CaixaBank, precisa el banco en un comunicado, de forma que incorporarán la referencia CaixaBank a su nombre.

Transitoriamente, y para nueve fondos Bankia cuya denominación era igual o similar a la de fondos CaixaBank, su nuevo nombre pasará a ser "CaixaBank Bankia", para que sean fácilmente identificables, comenta el banco.

Con todo, los fondos de inversión que se integran en CaixaBank AM mantendrán su vocación inversora y su política de inversión.

"La racionalización de la gama de productos de CaixaBank AM no se abordará hasta 2022, tras la integración de los sistemas tecnológicos de CaixaBank", añade el banco, que subraya que entonces informará de si hace cambios, dando la posibilidad de reembolsar participaciones en el plazo establecido legalmente y sin penalización.