CaixaBank comienza a aplicar mecanismos de ajuste del precio en una veintena de fondos de inversión

A través del 'swing pricing'

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

CaixaBank ha comenzado a aplicar procedimientos de ajuste del valor liquidativo en una veintena de sus fondos de inversión, teniendo en cuenta la situación de suscripciones o reembolsos netos de los vehículos para repercutir costes adicionales a los partícipes, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El consejo de administración de la gestora ha aprobado la utilización de precios de compra o de venta para la valoración de las posiciones mantenidas en cartera y, "de manera excepcional", la realización de ajustes en el valor liquidativo, a través del mecanismo conocido como 'swing pricing'.

El empleo de este mecanismo en los fondos de Caixabank sigue a los anunciados por otras gestoras españolas en las últimas semanas entre las que figuran Bestinver, Banca March y Liberbank.

Según figura en los hechos relevantes remitidos este lunes, las medidas de ajuste podrán aplicarse en los fondos de inversión 'Caixabank Bolsa Índice España', 'Caixabank Bolsa Índice Euro', 'Caixabank Master Renta Fija Advised by', 'Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo', 'Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised by', 'Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7', 'Caixabank Master Renta Fija Privada Euro', 'Caixabank Master Renta Variable Emergente Advised by', 'Caixabank Master Renta Variable España' y 'Caixabank Master Renta Variable Europa'.

Asimismo, afecta a los vehículos 'Caixabank Master Renta Variable Japón Advised by', 'Caixabank Master Renta Variable USA Advised by', 'Caixabank Smart Renta Fija Corto Plazo', 'Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3, Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 7-10, Caixabank Smart Renta Fija Emergente', 'Caixabank Smart Renta Fija High Yied', 'Caixabank Smart Renta Fija Inflación', 'Caixabank Smart Renta Fija Privada', 'Caixabank Smart Renta Variable Emergente', 'Caixabank Smart Renta Variable Europa', 'Caixabank Smart Renta Variable Japón' y 'Caixabank Smart Renta Variable USA'.

El propósito de este mecanismo de ajuste es "ofrecer protección a los partícipes que mantienen su posición a largo plazo en el fondo de inversión frente a movimientos de entrada o de salida significativos realizados por otros inversores en el mismo fondo, trasladándoles a estos últimos los efectos valorativos de circunstancias excepcionales de mercado, donde la valoración con cotizaciones de compra o de venta no recojan adecuadamente los precios reales a los que podrían ejecutarse las operaciones, y los costes adicionales en los que se pudiera llegar a incurrir para ajustar las carteras por dichos movimientos".

La aplicación efectiva de este mecanismo supone que, si el importe neto de suscripciones o reembolsos de un fondo supera el umbral establecido, expresado en un porcentaje del patrimonio de fondo, se activará ajustando el valor liquidativo al alza o a la baja por un factor determinado también en los procedimientos internos, para tener en cuenta los costes de reajuste imputables a las órdenes netas de suscripción y reembolso.

Estos ajustes de valoración que se realicen "no tendrán impacto alguno en las inversiones de aquellos participes que no realicen operaciones en las fechas en las que sean realizados".

Además, no requieren de actuación por parte del partícipe, ni tienen ningún impacto sobre la política de inversión, el perfil de riesgo-rentabilidad, ni sobre los costes de los fondos de inversión a los que resulten de aplicación.