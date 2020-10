CaixaBank defiende la necesidad de repartir un dividendo "prudente"

Barcelona, 30 oct (EFE).- El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha insistido este viernes en la importancia de que la banca pueda pagar dividendo a sus accionistas, siempre que se haga con "prudencia".

"Es algo necesario para una empresa retribuir a sus accionistas. Una empresa que no paga dividendo no valdría dinero porque inviertes y no sacas nada", ha afirmado el directivo durante la presentación de los resultados de CaixaBank, que ha ganado 726 millones de euros hasta septiembre, un 42,6 % menos, tras provisionar 1.161 millones por el impacto de la covid-19.

A la espera de la decisión final que tome el Banco Central Europeo (BCE) sobre el reparto de dividendo, Gortázar ha apostado por retribuir al accionista "con mucha prudencia", sin necesidad de que eso implique "un dividendo cero".

"Debe haber un dividendo prudente", ha remarcado Gortázar, que ha recordado que CaixaBank ya modificó la política de dividendos para el ejercicio 2020, que hasta entonces contemplaba la distribución de un pago en efectivo superior al 50 % de beneficio neto reportado, limitándolo hasta el 30 %.

CaixaBank espera poder repartir dividendo a sus accionistas en 2021, una vez se lleve a cabo la fusión con Bankia, pero obviamente solo lo hará si el BCE levanta el veto.

Un pago cero de dividendos, ha añadido Gortázar, puede generar efectos secundarios negativos, pues hay fondos que solo invierten en empresas que retribuyen al accionista.

Por eso, ve "lógico" pensar en un pago de dividendos menos elevado, pero no en "llevar a todo el sector a cero".