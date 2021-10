CaixaBank desinvertirá de Erste en función de "las condiciones del mercado"

Barcelona, 29 oct (EFE).- El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado hoy que los planes para desinvertir en el austríaco Erste Group Bank dependerán "de las condiciones del mercado" y que responden únicamente a "un punto de vista estratégico" para concentrar la actividad bancaria en España y Portugal.

CaixaBank anunció hace unos días su intención de dejar de ser accionista del Erste Group Bank, uno de los principales grupos financieros en la Europa Central y del Este, donde posee el 9,9 % de los derechos de voto a través de acciones y derivados.

En una rueda de prensa, Gortázar ha explicado que la ejecución de esta desinversión "claramente será dependiente de las condiciones del mercado": "Se hará cuando veamos y consideremos que el mercado nos permite obtener un valor adecuado por esa inversión, porque el banco es muy bueno y sus perspectivas también lo son", ha dicho.

El directivo ha valorado la presencia en la entidad y ha dicho que los rendimientos que han obtenido de la inversión les ponen "en positivo".

CaixaBank, que tiene 42,6 millones de acciones de Erste Group, sostiene que el banco, en el que entró antes de la crisis financiera a través de Criteria, es "muy bueno, ganador, de los poquísimos en Europa que cotiza por encima de su valor contable", y que tiene "buenas perspectivas y está bien situado".

Ha añadido que Erste Group Bank ha sido "un magnífico compañero de viaje" y que mantiene con su equipo gestor una buena relación.

Su salida, ha precisado, "no responde a una visión negativa, sino a una decisión estratégica", dado que CaixaBank quiere concentrar su actividad bancaria en los mercados español y portugués y gestionar los bancos en los que está. "Si no, no debemos estar", ha precisado.

Ese es precisamente el motivo que llevó a CaixaBank a hacerse con el control del 100 % del portugués BPI, ha recordado Gortázar.

El grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri tiene previsto colocar entre inversores cualificados el 5,42 % de Erste Bank, ya que el restante 4,5 % lo controla a través de derivados, que se propone cancelar.

Gonzalo Gortázar ha asegurado que su banco no se plantea por ahora otras desinversiones al margen de Erste Bank.