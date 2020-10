CaixaBank gana un 42 % menos y augura un repunte de la morosidad en 2021

Barcelona, 30 oct (EFE).- CaixaBank ha ganado hasta septiembre 726 millones de euros, una cifra un 42,6 % inferior a la de 2019 debido a las provisiones por valor de 1.161 millones realizadas para paliar el impacto de la pandemia, que augura que elevará la tasa de morosidad el próximo año, pero sin llegar a un nivel "catastrófico".

La crisis de la covid ha afectado a los resultados acumulados del banco en los nueve primeros meses del año, si bien los datos del tercer trimestre evidencian una mejora de todos los indicadores respecto al anterior, cuando la actividad del país quedó prácticamente paralizada por el confinamiento de la población.

En rueda de prensa, el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ha destacado que entre julio y septiembre se recuperó el crédito hipotecario y la financiación al consumo y que se cerró el trimestre con una tasa de morosidad del 3,5 %, una ratio, sostiene el directivo, que previsiblemente se mantendrá por debajo del 4 % en 2020, pero que aumentará de cara a un 2021 que se prevé "difícil".

"Los problemas están por venir", ha advertido Gortázar.

UNA 'HUCHA' FRENTE A LA COVID

Para mitigar el impacto de la covid, CaixaBank ha hecho una provisión extraordinaria de 1.161 millones de euros, una cantidad que Gortázar considera por ahora suficiente, pero que no ha descartado revisar "al alza" si fuera necesario.

El consejero delegado ha afirmado que la entidad ha querido constituir esa "hucha" en previsión del deterioro futuro de la morosidad, pero que dentro de tres meses se "reevaluará" el cálculo.

Según las estimaciones del banco, 2020 cerrará con una caída inferior al 12,5 % pronosticado inicialmente, que podría situarse en torno al 10,6 %.

"Como partimos de una base mayor el tercer trimestre, la previsión de caída del 12,5 % del PIB es ahora probablemente excesivamente conservadora", ha argumentado.

MANTENIMIENTO DE LOS INGRESOS 'CORE'

CaixaBank, en pleno proceso de fusión con Bankia, ha logrado mantener prácticamente estables sus ingresos recurrentes (margen de intereses, comisiones netas e ingresos por seguros), que bajan un 0,7 % hasta septiembre, hasta los 6.158 millones.

Esta ligera caída, ha destacado Gortázar, queda "más que compensada" con una reducción de los costes del 3,1 %, lo que además permite mejorar la ratio de eficiencia de la entidad.

En concreto, el margen de intereses se sitúa en 3.647 millones, un 2 % menos, mientras que las comisiones se mantienen iguales, con 1.905 millones, y los ingresos derivados de la actividad de seguros de vida riesgo crecen un 8,5 %, hasta los 441 millones.

El crédito a la clientela bruto supera los 241.800 millones de euros a cierre del trimestre, con un crecimiento del 6,4 %, debido sobre todo al aumento del crédito a las empresas.

MORATORIAS Y CRÉDITOS ICO

Hasta el 30 de septiembre, y ante la situación de crisis derivada de la pandemia, la entidad ha aprobado 383.768 solicitudes de moratoria de sus clientes en España, que afectan a una cartera de 11.000 millones de euros, un 5 % del total de su cartera de crédito.

CaixaBank, que además ha concedido 51.530 millones de euros al sector empresarial desde marzo, ha otorgado también 162.175 préstamos ICO por valor de 11.944 millones.

En este sentido, Gortázar ha defendido la posibilidad de prorrogar tanto los créditos ICO como los periodos de carencia de estos préstamos dadas las nuevas restricciones de actividad forzadas por la pandemia.

LA FUSIÓN CON BANKIA AVANZA A BUEN RITMO

Gortázar, por otro lado, ha asegurado que el proceso de fusión con Bankia, que se materializará el próximo año y dará lugar al mayor banco en España, avanza según lo previsto, a la espera de que las juntas de ambos bancos, convocadas para principios de diciembre, "bendigan" la operación.

El directivo ha augurado asimismo nuevas operaciones de concentración en el mercado financiero español, ya que las entidades ganarían con ello rentabilidad, y ha descartado que se vayan a acometer ajustes de plantilla en la entidad antes de su fusión con Bankia.

CaixaBank, no obstante, sí seguirá con su programa de concentración de sucursales, un proceso que hará, ha incidido Gortázar, "de manera tranquila y sin ningún impacto en plantilla".

DEFENSA DE UN DIVIDENDO PRUDENTE

Sobre la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) de que la banca no reparta por ahora dividendo, Gortázar ha insistido en la importancia de que las entidades financieras puedan retribuir a sus accionistas, siempre que se haga con "prudencia", sin necesidad de que eso implique "un dividendo cero".

"Es algo necesario para una empresa retribuir a sus accionistas. Una empresa que no paga dividendo no valdría dinero porque inviertes y no sacas nada", ha dicho.

Gortázar ha recordado que CaixaBank ya modificó la política de dividendos para el ejercicio 2020, que hasta entonces contemplaba la distribución de un pago en efectivo superior al 50 % de beneficio neto reportado, limitándolo hasta el 30 %.