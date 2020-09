Calviño marca como objetivo que el 80% de españoles tenga competencias digitales en 2025, la mitad mujeres

Pide no olvidar la igualdad por atender lo "urgente" de la crisis, ya que estudios dicen que no se conseguirá hasta 200 años

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha marcado este martes como objetivo en el ámbito de la formación digital que para el año 2025 al menos un 80% de los españoles tenga capacitación digital, la mitad de ellos mujeres, y ha instado a no olvidar aspectos importantes como la igualdad de género o el cambio climático por atender lo más "urgente" de la crisis, ya que algunos estudios apuntan a que al ritmo actual la "verdadera" igualdad no se conseguirá en 200 años.

Así lo ha señalado durante la clausura de la 'II Jornada Mujeres y Liderazgo', organizada por la consultora en Igualdad 50&50 GL, en la que ha avanzado que varios de los elementos de la agenda 'España Digital 2025' aprobada en julio se desplegarán "en las próximas semanas", como el 5G, la capacitación digital o medidas relativas a la inteligencia artificial.

Calviño ha adelantado que en todos los ámbitos se dará una atención "muy especial" a las mujeres para conseguir que las niñas tengan el peso correspondiente en ingenierías o el ámbito informático y tengan vocación de ser "mujeres astronauta, científicas, innovadoras, empresarias o políticas" y vean "ejemplos de liderazgo".

En este sentido, ha apuntado que no hay "varitas mágicas" pero se ayudará en darles el "apoyo necesario y la autoestima" para que también se adentren en estos estudios y profesiones, con un objetivo de que el 80% de los españoles cuente con competencias digitales básicas en 2025, la mitad de ellos mujeres, recogido en la agenda 'España Digital 2025'.

En este punto, ha mostrado su preocupación, ya que si los trabajos del futuro se situarán en el mundo tecnológico y las mujeres no cuentan con formación tecnológica "se van a quedar fuera del mercado laboral en unos años o décadas", por lo que ha marcado como "prioridad" garantizar que las mujeres "están ahí desde el principio de su educación", actuar desde educación primaria y secundaria en su acceso al ámbito de las nuevas tecnologías.

Además, ha subrayado que la igualdad de género será uno de los cuatro ejes -junto a transición energética, digitalización y cohesión social y territorial- del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ultima el Ejecutivo y ha remarcado que por atender lo "urgente" de la crisis" no hay que olvidar lo "importante", como la igualdad o la lucha contra el cambio climático, como sucedió en la crisis anterior al considerarse asuntos de medio plazo.

LA "VERDADERA" IGUALDAD DE GÉNERO LLEGARÁ EN 200 AÑOS AL RITMO ACTUAL

A este respecto, ha avisado que de que "todos los estudios dicen que si se sigue a este ritmo se tardará 200 años en tener la verdadera igualdad de género", si bien ha valorado que se ha avanzado "muchísimo" en España en los últimos 40 años en cuanto al peso de la mujer desde el punto de vista social, económico y político, lo que ve como "una de las grandes revoluciones de la democracia y de los grandes activos".

La vicepresidenta tercera ha advertido de que dejar de atender la agenda feminista y dar "pasos atrás" puede suponer "muchas décadas de atraso en el futuro", y ha enfatizado la necesidad de crecer con sostenibilidad económica y financiera, medioambiental y social para que se mantenga en el tiempo y no lleve a nuevos desequilibrios y crisis.

"Esa agenda la tenemos muy clara, hay mayor conciencia en el conjunto de la sociedad y por eso confío en que esta vez no se caiga en esas grietas de la atención", ha apostillado Calviño, quien ha hecho hincapié también en la importancia de no olvidar tampoco a los jóvenes y de invertir en el futuro con "oportunidades profesionales", rente al posible "lastre" de la deuda pública adicional si no se acometen esas inversiones.

También ha valorado que con motivo de la pandemia, además de reconocerse el mérito de médicos, Fuerzas Armadas, sector agroalimentario o servicios básicos de suministro, se está visibilizando el sector de los cuidados, que es "particularmente femenino y muy invisible en el día a día", y ha apostado por un "reequilibrio" y porque la crisis confirme la importancia de "lo público", como Educación o Sanidad para que estén "bien dotados y gestionados".