Calviño recuerda que los supervisores aconsejan las fusiones, pero evita pronunciarse sobre BBVA-Sabadell

Afirma que las fusiones pueden contribuir a una mayor fortaleza de los sistemas financieros

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha eludido pronunciarse sobre la potencial fusión entre BBVA y Banco Sabadell, aunque ha recordado que los supervisores aconsejan esta vía para reforzar la solvencia de las entidades.

Así lo ha indicado Calviño durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha insistido en que no puede realizar ningún comentario respecto a empresas individuales u operaciones corporativas. "Menos de empresas cotizadas, así que me va a permitir que no me pronuncie sobre esta cuestión", ha dicho.

No obstante, la también vicepresidenta tercera del Ejecutivo ha señalado que tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de España han venido indicando que las fusiones pueden ser un factor que refuerce la solvencia de entidades involucradas.

"Pueden contribuir a una mayor fortaleza de los sistemas financieros", ha aseverado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Por otro lado, Calviño ha añadido que finalmente serán la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), o la Comisión Europea (CE), en su caso, quienes se pronuncien sobre las implicaciones de cualquier operación en materia de competencia.