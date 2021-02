La Cámara rebaja el crecimiento de Cataluña al 6,1 % este año por la tercera ola

Barcelona, 3 feb (EFE).- La Cámara de Comercio de Barcelona ha revisado a la baja su previsión de crecimiento del PIB catalán para 2021, que sitúa ahora en el 6,1 %, seis décimas menos de lo que estimaba hace solo tres meses, debido al impacto de la tercera ola de la pandemia.

Esta corporación de derecho público calcula que la economía catalana se desplomó un 11,4 % el año pasado, un punto porcentual menos de lo calculado inicialmente, pero alerta de que aunque la recuperación de la economía sigue en marcha en el arranque de 2021, el ritmo es más débil de lo previsto.

Según ha explicado este miércoles en rueda de prensa el responsable del servicio de estudios de la Cámara, Joan Ramon Rovira, "trimestre a trimestre la recuperación continúa, pero las cifras son menos positivas", por lo que hay una "ralentización en el ritmo de la recuperación".

Y es que la Cámara estima que el PIB catalán crecerá en el primer trimestre de 2021 apenas un 0,5 % en comparación al trimestre anterior, lo que contrasta con el 2,8 % de incremento registrado entre el cuatro trimestre de 2020 y el tercero.

Así pues, si se cumple el diagnóstico de la Cámara, Cataluña no lograría remontar en 2021 la caída que sufrió en 2020, porque el incremento del 6,1 % del PIB estimado para este año "no sería suficiente para absorber" el desplome del 11,4 % que se calcula que sufrió en 2020, de forma que esta corporación pronostica que los niveles precrisis no se recuperarán hasta el año 2022.

Las previsiones de la Cámara para 2021 no difieren mucho de las que maneja la Generalitat, que en el mes de octubre estimó que la economía catalana podría crecer entre un 4,5 y un 7,7 % en 2021.

La virulencia de la tercera ola y las medidas adoptadas para contenerla hacen que la Cámara no augure una recuperación intensa hasta el tercer trimestre del año, con el arranque de la temporada turística.

Con todo, la Cámara considera que el mecanismo de los ERTE está amortiguando el impacto de la crisis en el mercado laboral, ya que la caída del empleo del 4,5 % en 2020 fue "muy inferior" a la producida en términos de PIB.

De cara a 2021, esta entidad sostiene que el paro -que no recoge el número de empleados en ERTE- se acabará reduciendo en Cataluña, aunque ligeramente, del 13,9 % de 2020 al 13,2 % calculado para 2021, al recuperarse la ocupación un 2,3 %.

No obstante, alerta de que el mercado laboral se estancó en enero, puesto que el número efectivo de asalariados -descontando a los que están en ERTE- se situó un 8,4 % por debajo que hace un año, lo que supone 241.000 personas menos.

En términos de mortalidad empresarial, en diciembre había 237.550 empresas activas en Cataluña, 20.176 menos que antes de la pandemia, pero el valor absoluto se mantiene prácticamente estable desde junio.

A la pregunta de si la economía puede comportarse en 2021 peor de lo previsto, Rovira ha apuntado que todo dependerá de cómo se desarrolle la pandemia. "Si cambia la letalidad (del virus) o la velocidad de contagio tendremos que revisar a la baja las previsiones", ha dicho, tras recordar al mismo tiempo que 2020 fue finalmente algo mejor de lo previsto.

Como aspecto positivo, la Cámara vaticina que la industria recuperará ya en 2021 todo el terreno perdido en 2020, al crecer un 6,3 %, frente al descenso del 5,4 % vivido en 2020, y que la construcción repuntará un 4,1 %, a solo tres décimas de remontar todo lo cedido en 2020.

La Cámara estima que las exportaciones repuntarán este 2021 a doble dígito, un 13,6 %, cifra aún insuficiente para compensar el descenso de 2020, porque aquí se incluyen tanto bienes como servicios, entre ellos la actividad turística.

Y aunque pronostica que el consumo privado empujará de nuevo la economía catalana, con un incremento del 4,8 % en 2021, no se podrá recuperar la caída del 9,8 % experimentada en 2020.