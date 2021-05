El Canal de Suez señala "buena fe" en el caso Ever Given y rebaja la compensación

El Cairo, 25 may (EFE).- La Autoridad del Canal de Suez destacó este martes la "buena fe" con la que ha actuado en el caso del portacontenedores Ever Given, que bloqueó el paso marítimo durante seis días el pasado marzo, y ha rebajado la cifra que pide a la empresa propietaria de 900 a 550 millones de dólares.

En un comunicado, el jefe de la entidad gestora del canal, almirante Osama Rabie, señaló que "ha ofrecido facilidades para reducir la compensación a 550 millones de dólares" (menos de 450 millones de euros) frente a los 916 millones de dólares (unos 755 millones de euros) que solicitó en un primer momento.

Rabie hizo estas declaraciones durante un encuentro con el embajador de Panamá en Egipto, Alejandro Iván Mendoza Gantes, y el jefe de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista, según la nota.

Asimismo, destacó que "por buena fe" la Autoridad del Canal de Suez pospuso en abril el inicio de las medidas legales "esperando llegar a un acuerdo" con la empresa japonesa Shoei Kisen, propietaria del portacontenedores de bandera panameña Ever Given.

"Nos importa nuestra prolongada relación con la empresa propietaria del barco porque es uno de nuestros clientes más destacados. Todavía la puerta para negociar está abierta", agregó Rabie.

La embarcación fue confiscada por las autoridades egipcias y permanece en aguas del canal de Suez desde que fue desencallada el pasado 29 de marzo y un tribunal egipcio confirmó este domingo que permanecerá retenida de forma cautelar hasta que concluya el juicio.

La entidad gestora llevó el caso ante los tribunales después de que no consiguiera llegar a un acuerdo con la empresa nipona, a la que le pide una compensación por los daños causados en la infraestructura del canal, así como por los días de atasco en los que cientos de barcos no pudieron transitar entre el mar Rojo y el Mediterráneo.

Rabie dijo hoy que las principales pérdidas fueron: un trabajador del canal de Suez muerto en las labores para desencallar el Ever Given, el hundimiento de una lancha a motor y el desvío de 48 barcos por rutas alternativas.

El almirante reiteró que la responsabilidad es del capitán del portacontenedores, que quedó atravesado en el canal en medio de una tormenta de viento y arena que dificultaba la visibilidad, pero afirmó que el mal tiempo y el personal de la Autoridad que guió el barco en su travesía no tuvieron la culpa.