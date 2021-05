Canarias espera que el Reino Unido diferencie territorios para el turismo

Santa Cruz de Tenerife, 17 may (EFE).- El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado este lunes esperanzado con que el Reino Unido establezca diferencia entre territorios españoles para permitir el turismo, ya que, si Canarias tiene buenos índices epidemiológicos, es de "justicia" que no se sacrifique porque otros no los tengan.

Tras participar en un foro económico sobre Canarias tras la covid-19, el presidente de Canarias ha indicado que se trabaja para que Reino Unido segregue por territorios y ha recordado que Canarias depende mucho del turismo británico.

La incidencia acumulada a 7 días en Canarias está en 38,37 casos por cada 100.000 habitantes y en 80,65 a los 14 días, según los datos del domingo.

Ángel Víctor Torres ha subrayado asimismo la importancia de volver a recibir turismo británico cuando se está a las puertas del Día de Canarias, el 30 de mayo, que este año se celebrará.

Se ha referido asimismo a que la semana próxima se celebrará la Feria de Turismo (Fitur) de Madrid, donde Canarias mostrará sus fortalezas como destino turístico seguro.