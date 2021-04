El canciller venezolano acusa al capitalismo de pervertir la Madre Tierra

La Paz, 22 abr (EFE).- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, responsabilizó este jueves al capitalismo de "pervertir" la Madre Tierra contaminándola al igual que convirtiéndola en mercancía y propuso "emprender otros sistemas" en los que el "liderazgo sea en el sur", al participar en un evento en Bolivia.

El desarrollo capitalista "salvaje" amenaza a la Madre Tierra y a la vida, dice Arce

Saber más

Arreaza asistió este jueves a un foro en el Banco Central de Bolivia junto al vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, y otros invitados a propósito del Día Internacional de la Madre Tierra.

El canciller venezolano manifestó en su discurso que "los malos" crearon el sistema capitalista que "pervirtió el carácter generoso y bondadoso" de la Madre Tierra.

Arreaza hizo referencia a la cumbre climática liderada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que se reúnen "países desarrollados que han contaminado" para plantear medidas para reducir las emisiones contaminantes.

El canciller cuestionó si realmente son capaces de "tomar una medida real y verificable" si invitan al Fondo Monetario Internacional, a grandes empresas tecnológicas o "instituciones que han generado muerte y destrucción".

El ministro venezolano manifestó que escuchó unos minutos del discurso de Biden, que ve en el cambio climático y la destrucción "una oportunidad para empleos" y sostuvo que "lo ideal" es que no lo destruyeran.

"Lo ideal es que no hubiese emisiones para que no hubiese agujeros en la capa de ozono, para que pudiésemos comer nuestros alimentos sanos, sin transgénicos, no crear empresas para solventar eso, eso es la dialéctica del terror, como lo es el sistema capitalista", sostuvo Arreaza.

Además cuestionó el liderazgo de Estados Unidos en procesos climáticos, ya que considera que es "muy inestable" porque suscriben acuerdos, luego se retiran y de nuevo vuelven, como sucedió en el Acuerdo de París.

Enfatizó en que la Madre Tierra "no es una mercancía", por lo que la solución "no son pequeñas medidas paliativas, no son pequeños acuerdos".

"El liderazgo tiene que estar aquí en los pueblos del sur", enfatizó el canciller y nombró a "pueblos hechos Gobierno" como Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Arreaza indicó que con el sistema capitalista "no hay manera de cumplir los objetivos de la humanidad", por lo que se debe decidir emprender otro sistema distinto de relaciones humanas como de producción.

"A nosotros nos corresponde esa batalla dura, pero tendremos que hacerla", continuó Arreaza, quien llegó la noche del miércoles a Bolivia.

El canciller propuso enmendar la Carta de las Naciones Unidas para incluir los derechos de la Madre Tierra.

Por su parte, el vicepresidente boliviano sostuvo que el capitalismo y el colonialismo es el que está llevando a "mercantilizar" y "explotar" a la naturaleza, por lo que hay que volver al "camino de los pueblos ancestrales" para tratar a la Madre Tierra con respeto.

"No hay mayor desequilibrio cuando no se sabe cuándo es suficiente, por eso necesitamos leyes, normas para detener a quienes tienen codicia sin límites que dejan las grandes mayorías en la miseria", indicó Choquehuanca.