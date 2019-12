La candidata alemana al BCE dice que hubiera rechazado reanudar compras de deuda

La candidata alemana al directorio ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, dijo este martes que se hubiera opuesto a la decisión de reanudar el programa de compra de bonos de haber formado parte de la directiva del emisor en septiembre.

"Si hubiera votado, quizá habría votado por esperar, pero al final probablemente la decisión habría sido la misma", dijo Schnabel ante el Parlamento Europeo, que debe emitir una opinión no vinculante sobre su nombramiento para suceder a su compatriota Sabine Lautenschläger en el BCE.

El consejo de gobierno del BCE -formado por su directorio ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales de la eurozona- decidió el pasado septiembre reanudar su programa de compra de deuda pública y privada de la eurozona a partir de noviembre por valor de 20.000 millones de euros mensuales.

Aunque la decisión se tomó por mayoría, algunos miembros del consejo de gobierno se mostraron en desacuerdo con la medida, que formó parte de un conjunto de estímulos adoptado ante los signos de que la debilidad de la economía europea se prolongará más de lo previsto.

Si bien Schnabel consideró que "probablemente habría esperado con el programa de compras", afirmó que esta decisión estaba "justificada" por el mandato del BCE de mantener la estabilidad de precios y llevar la inflación a una cota próxima pero inferior al 2 %.

La economista, que ha formado parte del llamado "consejo de sabios" que asesora al Gobierno alemán, consideró que, si se extiende a otros sectores la debilidad económica que vive el sector manufacturero en la eurozona como consecuencia de la débil situación mundial, "podría arrastrar a la economía de la eurozona a una recesión".

Las medidas adoptadas en septiembre estaban justificadas por lo tanto, dijo. Advirtió, sin embargo, de que la política monetaria afronta "retos que tienen que abordarse", entre ellos los posibles efectos secundarios derivados de los bajos tipos de interés.

Entre estos apuntó que el reto que más le preocupa es el impacto que pueda tener sobre los ahorradores -que temen acabar pagando por sus depósitos si los tipos siguen en mínimos- "porque políticamente será un tema importante".

Recordó no obstante que el mandato del BCE no es tener "altos tipos de interés" y subrayó que los bajos tipos no responden solo a la actuación del emisor, sino también a otros factores como la productividad.

Schanbel tachó de "incorrecto" e "ilegítimo" decir que "los ahorradores son expropiados" debido a las políticas del BCE, un argumento frecuente en Alemania, dónde la actuación del emisor europeo recibe más críticas del sector bancario.

Incidió además en que los países deben contribuir a la labor del BCE con sus políticas estructurales y fiscales.