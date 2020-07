Casado: "El fondo europeo se tiene que negociar sin vender la piel del oso antes de cazarlo y sin insultar"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha aconsejado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la reunión del Consejo Europeo que arranca hoy en Bruselas, que no busque "falsos responsables fuera" sino que se dedique a negociar "bien, con respeto y con las cartas encima de la mesa".

"Ese fondo se tiene que negociar sin vender la piel del oso antes que cazarlo y sin insultar a los que supuestamente tienen que votar", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado en la presentación del libro del senador y excoordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, 'El Banco Central Europeo. Propuestas de Reforma', organizado por la agencia Servimedia en el auditorio de la Fundación ONCE, en el que también ha participado el vicepresidente del BCE y exministro de Economía, Luis de Guindos. Al acto ha asistido también el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Ante esa negociación del fondo de reconstrucción en Bruselas, Casado ha afirmado que el PP apoya al Gobierno aunque no se lo ha pedido, votando a favor de hasta siete decretos económicos en el Congreso. Eso sí, ha aprovechado para denunciar que el jefe del Ejecutivo no le ha llamado desde el 4 de mayo y ha recalcado que el "problema es del Gobierno, que no quiere pactar con el PP".

RESPONSABILIDAD, ESTABILIDAD Y REFORMAS

Casado ha señalado que, en relación al debate sobre la condicionalidad, que el PP mantiene las tres palabras que siempre ha defendido: "responsabilidad, estabilidad y reformas", algo que, a su juicio "no es mucho pedir". "No hay que buscara enemigos en el exterior sino negociar bien, con respecto y con las cartas encima de la mesa", ha manifestado, para añadir que en Europa lo que piden a España es "credibilidad y confianza".

El líder del PP ha señalado que hay políticas que se tienen que hacer con consenso nacional pero "dentro de la responsabilidad". "No se puede pedir a la oposición patrocinar la irresponsabilidad", ha enfatizado, para añadir que el problema al que se enfrenta España no es de Europa sino de "contenido" y del Gobierno "que se ha formado en España". Por tanto, le ha pedido que no busque "falsos responsables fuera".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))