Castellucci dice que un error de construcción derrumbó el puente de Génova

Roma, 28 jun (EFE).- El ex consejero delegado de Atlanti y de la filial Autostrade per l'Italia (ASPI), Giovanni Castellucci, afirmó hoy que un error de construcción provocó el derrumbe de un puente en Génova en 2018, siniestro en el que murieron 43 personas, y no la falta de mantenimiento e inversiones por parte de ASPI.

El que fuera hombre fuerte en la oferta pública de adquisición (opa) de Atlantia a la española Abertis, que se saldó con un acuerdo con ACS, de Florentino Pérez, señala en una entrevista que publica este lunes el diario "Corriere della Sera" que "ya en el año 2000, cuando se privatizó la empresa, el margen de seguridad" de uno de los pilares "se había reducido en un 80 %, a pesar de los controles realizados por el Estado".

Esto se debe, añade, a que "el defecto de construcción estaba oculto".

Castellucci es uno de los casi 60 acusados para los que la Fiscalía de Génova ha pedido la apertura de juicio, ya que en el momento del siniestro era consejero delegado de Autostrade, la empresa concesionaria del puente.

En enero de 2019 fue relevado del puesto y se mantuvo como administrador delegado de Atlantia -controlada por la familia Benetton a través de la holding Edizione-, hasta su dimisión en septiembre de 2019.

En la entrevista, Castellucci descarta que ASPI rehusara gastar parte de sus beneficios en controles periódicos y lo destinara a dividendos para los accionistas, como sostiene la Fiscalía de Génova.

La Fiscalía también aduce que el 98 % del dinero invertido en el viaducto desde 1982 procede de la concesionaria cuando era de titularidad pública y menos del 2 % desde que ASPI se privatizó.

"Los dividendos anuales incluidos en el plan financiero tras mi salida, a pesar de la nueva normativa tarifaria, son aproximadamente el doble de los distribuidos durante mi gestión", señala, al tiempo que argumenta que "el gasto en puentes, viaductos y seguridad se había más que duplicado después de la privatización de 2000".

El pasado 10 de junio el Consejo de Administración de Atlantia aprobó vender el 88,06 % que posee en ASPI al consorcio formado por el banco público italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP) y los fondos de inversión internacionales Blackstone y Macquarie, para poner fin a la disputa que mantiene con el Estado italiano desde el 2018.

Once días antes, la Junta de accionistas había dado luz verde a esta oferta, la cuarta presentada por el consorcio, que valora ASPI en 9.100 millones de euros, pero incluye una serie de ventajas que incrementan la recompensa a los socios hasta 9.300 millones.

Atlantia advirtió de que el acuerdo está sujeto a una serie de condiciones que "deben cumplirse antes del 31 de marzo de 2022 o en una fecha distinta pactada por las partes, pero en todo caso no después del 30 de junio de 2022", y de que el cierre no se efectuará, "aunque se cumplan las condiciones, antes del 30 de noviembre de 2021". EFE

lsc/alf