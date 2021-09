China da 85.000 millones anuales en créditos internacionales, según un estudio

Washington, 29 sep (EFE).- China entrega cerca de 85.000 millones de dólares al año en proyectos de desarrollo internacional, el doble de que Estados Unidos, aunque lo hace con unos intereses superiores al de los bancos multilaterales, según un informe divulgado este miércoles por la universidad estadounidense William & Mary.

El informe, elaborado por el centro de investigación Aiddata de esa universidad, analiza los datos de proyectos de infraestructura financiados por China en los últimos 18 años en más de 160 países por un valor total de 843.000 millones de dólares.

El volumen se ha incrementado especialmente desde el lanzamiento en 2013 del proyecto chino "One Belt, One Road" (Una ruta, un cinturón), que pretende revitalizar la conocida como Ruta de la Seda mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre Asia y Europa.

De hecho, el número de megaproyectos, con créditos superiores a 500 millones de dólares, se ha triplicado desde 2013.

Según los investigadores, los préstamos por parte de Pekín a los países se efectúan a un interés superior al de bancos multilaterales: "el típico préstamo de China tiene un tipo de interés del 4,2 % y un periodo de amortización de menos de 10 años".

"Como comparación, el crédito de un prestamista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como Alemania, Francia o Japón tiene un interés medio del 1,1 % y un plazo de devolución de 28 años", indicó el estudio.

Esta onerosas condiciones han provocado que las autoridades de varios países hayan cancelado algunos proyectos debido "a sobreprecio, corrupción y preocupación acerca de la sostenibilidad de la deuda", señalaron los autores.

Como ejemplo, el informe cita más de 11.500 millones de dólares en proyectos cancelados en Malasia y más de 1.000 millones en Bolivia en los últimos ocho años.

La mayoría de los préstamos se realizan a través de los dos grandes públicos chinos: China Exim Bank y China Development Bank, aunque también se han sumados en los últimos años entidades como el Bank of China y el Industrial and Commercial Bank of China.