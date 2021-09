Cingolani: estamos revisando el método de cálculo de la factura de luz y gas

Roma, 16 sep (EFE).- El ministro italiano de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, aseguró hoy que el Gobierno está "revisando" el método de cálculo de las facturas de la luz y el gas para evitar que la subida recaiga masivamente sobre los consumidores, tras haber avisado recientemente de un encarecimiento del 40 % en los próximos meses.

"Hay que mitigar el trimestre" porque el aumento "es importante" y está "sucediendo en toda Europa", dijo Cingolani, que añadió: "En estas horas estamos revisando el método de cálculo, estamos trabajando en ello. Hay que pensar en cómo se construye, se calcula, la factura".

En opinión del ministro, "hay que poner en marcha una intervención estructural porque, aunque parezca que se están saturando estos incrementos de costes, son costes que seguirán siendo facturados".

Cingolani había alertado hace unos días de que se espera que la factura de la luz sea un 40 % más cara entre octubre y diciembre, mientras que entre julio y septiembre se va a pagar un 9,9 % más interanual, según la Autoridad de Energía, Redes y Medio Ambiente.

En este contexto, consideró que "lo más importante es acelerar la instalación de las energías renovables, así nos desvinculamos lo más rápidamente posible del coste del gas".

"Estimo que el Decreto de Simplificación sitúa los días necesarios para autorizar una planta de energía renovable de 1.200 días a aproximadamente un quinto", lo que supone 240 días, añadió en declaraciones a Radio anch'io.

También se refirió a la energía nuclear, tras la polémica suscitada después de que asegurase hace unos días que está surgiendo una "tecnología de cuarta generación, sin uranio enriquecido y agua pesada" que sería "una locura no considerar".

"Hoy no podríamos hacer nada nuclear, porque tenemos un referéndum que dice no a las viejas tecnologías, y las nuevas tecnologías aún no existen", comentó hoy al respecto, antes de asegurar que no había cambiado de opinión.

"Dije que hoy hay cuatro países que están explorando fuentes alternativas de energía llamadas reactores de cuarta generación. Dije que no están maduras, que probablemente en la próxima década veremos si son convenientes y seguras. Si esto se verificara, sería importante saber si se pueden utilizar", añadió .