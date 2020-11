Círculo de Empresarios pide ayudas y extender los ERTE y duda de que se puedan gastar fondos adelantados

Celebra la victoria de Biden, con la "esperanza" de que bajen los aranceles, y avisa de los "pasos" contra la democracia en España

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Círculo de Empresarios valora la extensión del plazo de devolución de los préstamos avalados por el ICO, pero ve necesario ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) al menos hasta el verano de 2021 y aprobar ayudas directas para las empresas y los sectores más afectados por la crisis, como la restauración, los bares, hoteles o el comercio.

Además, ha mostrado su preocupación por las dudas sobre la ejecución de los proyectos derivados de los 27.000 millones de fondos europeos adelantados en los PGE, que duda de que puedan llegar a gastarse.

Así lo ha señalado el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, durante un acto telemático organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha tildado de "poco realistas" los Presupuestos de 2021, ha rechazado las subidas de impuestos y ha estimado que el crecimiento del PIB se situará entre un 5% y un 7% en 2021, frente al 9,8% calculado por el Gobierno, al tiempo que ha avisado del "enorme esfuerzo" para reducir el 6% de déficit que estima, con alrededor de 75.000 millones.

De Zulueta ha reivindicado la necesidad de la colaboración público-privada de cara a la ejecución de los fondos europeos, sobre lo que ha dicho que los empresarios están "un poco preocupados" ya que "no está muy claro quien dirige el proceso, cómo pueden presentar las empresa sus proyectos y cómo se van a escoger". "Con un Gobierno con socios en contra de la libre empresa eso nos da un poco de miedo", ha admitido.

Además, ha avisado de que los 27.000 millones adelantados de los 72.000 millones de transferencias que España recibirá de los fondos europeos hasta 2023 "no se sabe si van a llegar a tiempo", y es que ha cuestionado que se "realista" que España vaya a poder gastar esa cifra en proyecto, puesto que Europa solo da 6.000 millones y el resto "se pagan tras cumplir los hitos".

La situación se "complica más", ha dicho, ante el freno de Polonia y Hungría a la negociación de los fondos europeos al considerar que no deben estar condicionados, algo a lo que el Círculo se opone al pensar que deben condicionarse al respeto de las reglas democráticas básicas.

En cualquier caso, para salir de la crisis cree que "lo más sangrante es parar la hemorragia de puestos de trabajo", ya que "ir a un 20% de paro es insostenible para crecer", y la previsión es una pérdida de 400.000 empleos a los que se sumarían otros 120.000 el año que viene.

Por ello, tras la extensión de tres años del plazo para devolver los préstamos avalados por el ICO, ha pedido que se extiendan los ERTE al menos hasta el verano del próximo año, así como fomentar la innovación y la creación de nuevas empresas, impulsar el mundo digital, con el 5G y los coches eléctricos, desarrollar más la industria, e impulsar el transporte "infrautilizado" por mercancías, así como la descarbonización. En este punto ha dicho ver "muy positivo" la creación de un impuesto a los plásticos de un solo uso para los objetivos medioambientales.

También ha reclamado más ayudas directas para las empresas y los sectores más afectados por la crisis, como los restaurantes, bares u hoteles.

BIDEN Y POLÍTICA ESPAÑOLA

Preguntado sobre los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses, De Zulueta ve "positivo para el mundo en general, para EE.UU. y Europa y España" la victoria de Joe Biden, con la "esperanza" de que baje los aranceles que están afectando "mucho" al sector del acero y del aceite de oliva, y algo al sector del vino. "Quitamos un presidente populista a uno que tiene las ideas muy claras, EE.UU. volverá al Tratado de París y a apoyar la OMS", ha celebrado.

En el plano político nacional, ha criticado los "ideológicos" Presupuestos y los apoyos al mismo, al considerar que las cuentas deben reflejar "la mayoría de los partidos y la mayoría centrista constitucionalista", aludiendo al "problema" de que Bildu y "separatistas" como ERC "no creen en el Estado ni en la Constitución del 78".

"La extrema izquierda y la extrema derecha no se debería considerar porque no representa la mayoría de españoles, necesitamos unos PGE que vayan en línea con la Constitución", ha defendido De Zulueta, quien cree que estos partidos "no son jugadores válidos".

Por último, ve "preocupante" los cambios constantes de la Ley de Educación y especialmente sobre la Ley Celaá las menores exigencias para pasar de curso y sobre todo que el español deje de ser lengua vehicular, al hacer un "flaco favor" a los estudiantes por la "demagogia" de la ideología del catalán.

El presidente del Círculo de Empresarios también ha dicho ver "preocupante" los "pasos" en contra de la democracia liberal en España, con un "primer ataque" a la jefatura del Estado cuando no se le permitió acudir al inicio del curso judicial, así como los intensos de "mayor control político" de la justicia o el "Ministerio de la Verdad" o que se quiera que "los inspectores de Hacienda vayan a casas y empresas sin preaviso". "Estos pasos nos colocan más en la línea de Polonia y Hungría que en una línea de una democracia libre y abierta", ha censurado.