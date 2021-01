La CNMV advierte sobre 16 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 16 entidades no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

En concreto, ha señalado que no están autorizadas las entidades IMC Trades (imctrades.com), Chambers Investment Trading Pty Ltd (investchambers.com), Avez Capital (avexcapital.com), Swiss Prime (swissprime.cc), Astrica Ltd (vipforexpro.com), Comex Limited (comextrades.com) y Cludfin Ou (parker-prime.com).

Asimismo, ha emitido advertencias sobre las sociedades Doxera Group Limited (doxera.biz), tiomarkets Ltd (tiomarkets.com), Master Trade Int Corp (mastertradeinternationalcorporation.com), Market Corp Investment (marketscorpinvest.com), Garton Invest (gartoninvest.com), Markets Swiss (marketsswiss.com), tessline.tech, Gmbanc (gmbanc.io) y Ballion Investment Ltd (ballion.net).

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web, que ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitarlos.