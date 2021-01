La CNMV advierte sobre una decena de 'chiringuitos financieros' en Reino Unido y Luxemburgo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles diez advertencias recibidas de los supervisores internacionales de Reino Unido y Luxemburgo sobre entidades no registradas para prestar servicios de inversión.

La FCA británica ha identificado seis entidades no autorizadas: Cash Window (cashwindow.co.uk), best2021investments.com, Dolce 500 (dolce500.com), Bond Compare UK (bondcompareuk.com) y Compare Best Isas (compare-best-isas.com).

Asimismo, ha advertido sobre los clones Advance Wageday Loans, que no tiene vinculación con Leadtech Ltd (operando como www.wagedayloans.co.uk) y Buddy Loans (buddyloans.co.za), que no tiene vinculación con la entidad debidamente registrada Advancis Limited, la cual opera como Buddy Loans.

De su lado, el supervisor luxemburgués, la CSSF, ha advertido sobre tres entidades que operan sin autorización: Bit-Forex Ltd (bit-forex.ltd), Zenith Assets Management (zenith-assets.com) y Stocksons (stocksons.live).

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través de 'Investor Alerts'.