El colapso de Thomas Cook lleva a la suspensión de pagos a 26 de sus filiales

El colapso del turoperador británico Thomas Cook, que ha desencadenado una operación para repatriar al Reino Unido a unos 150.000 pasajeros, ha desembocado en la suspensión de pagos de hasta 26 de sus empresas filiales.

Según confirmaron a Efe fuentes de la compañía, todas las empresas asociadas al grupo Thomas Cook Group plc en el Reino Unido han dejado de operar, incluida la aerolínea Thomas Cook Airlines.

Entre las afectadas hay empresas dedicadas a la contratación de viajes y la gestión de finanzas e inversiones, que se crearon para gestionar los servicios que prestaba Thomas Cook como la contratación de vuelos, hoteles y paquetes que incluían el transporte y la estancia en cualquier parte del mundo.

Algunas de estas compañías asociadas son Thomas Cook Group Treasury Limited, Thomas Cook Tour Operations Limited, Thomas Cook In Destination Management Limited, Thomas Cook Money Limited, Thomas Cook Services Limited, Future Travel Limited, Travel and Financial Services Limited y Retail Travel Limited.

Tras hacerse oficial que Thomas Cook cesaba sus operaciones el lunes, la compañía nombró a una serie de "gerentes especiales", es decir, personas encargadas de asistir al liquidador en tareas como, por ejemplo, la venta de las aeronaves.

La quiebra de esta compañía con 178 años de historia ha lanzado la operación de repatriación más importante llevada a cabo en el Reino Unido en tiempos de paz.

Desde el lunes, unas 30.000 personas han podido volver a casa desde sus destinos vacacionales y se espera que a lo largo del miércoles regresen otras 16.500 en 70 vuelos, según informó la Autoridad de Aviación Civil del país (CAA).

Se prevé que hasta el 6 de octubre se lleven a cabo más de 1.000 vuelos para permitir la vuelta de los 150.000 pasajeros varados en el extranjero.

A nivel global, hay aproximadamente 600.000 personas afectadas por las compras y reservas efectuadas con el turoperador británico.