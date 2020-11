Colau exige al Govern un "horizonte realista" de reapertura para el día 23

Barcelona, 15 nov (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido a la Generalitat un "horizonte realista" de reapertura de restauración, teatros, cine y gimnasios, ya que si sólo se les permite reabrir al aire libre, entonces no será "viable" ni "sostenible" para dichos sectores.

El comité técnico del Plan de Emergencias de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha acordado mantener el cierre de bares y restaurantes en toda la comunidad durante otros díez días, hasta el próximo 23 de noviembre, al igual que gimnasios, clubes deportivos no profesionales, teatros y salas de conciertos.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, preguntada sobre el hecho de que esa desescalada progresiva se iniciará con las actividades que comporten menor riesgo, probablemente abriendo las terrazas, Colau ha sido tajante: "Me sabe mal decirlo así, pero el propio Govern sabe que esto no tiene ningún sentido y que se debe revisar".

La alcaldesa ha pedido al Govern que "sea claro" y ofrezca un "horizonte realista", porque "todos sabemos que si es sólo al aire libre, no es reapertura", y eso genera una "angustia añadida" a los sectores afectados, que "han de poder planificar y saber si el 23 reabren o no".

Para la líder de Barcelona En Comú, "lo realista" sería que, si los datos están en efecto mejorando, "se dijera orientativamente que se puede abrir al 40% o 50% de aforo, con todas las medidas y revisando protocolos si tienen que ser más estrictos".

"Lo que no puede ser es que desde la Generalitat se diga una cosa que todos sabemos que no es verdad, porque el 23 decir que se abre al aire libre quiere decir que no se abre. Y eso incendia a los sectores en una situación límite", ha insistido.

Y es que, por ejemplo, ha recordado que la restauración únicamente al aire libre "no es sostenible económicamente", del mismo modo que cultura, teatros, cines y gimnasios "no se hacen al aire libre en invierno".

La alcaldesa de Barcelona, que detecta "sensación de improvisación" en el Govern, ha pedido "diálogo" entre departamentos como Salud y Economía: "No diré nada nuevo si decimos que están llegando mensajes diferentes en función de quién habla. Se debe pedir a todas las administraciones que haya claridad, una mínima cohesión y mensajes que no sean contradictorios".

Por último, Colau ha descartado que los comunes dieran apoyo a un Govern con ERC, JxCat y CUP tras las próximas elecciones catalanas: "No tiene ningún punto de realidad y me sabe mal que Pere Aragonès insista en una fórmula del pasado, en reproducir una visión procesista que se ha agotado, que no ha tenido éxito ni ningún tipo de viabilidad. Además que entre ellos están a matar", ha sentenciado.