Comerciantes de artesanía piden con urgencia ayudas "dignas y justas"

Toledo, 23 mar (EFE).- Los comerciantes de artesanía y productos turísticos, así como los fabricantes y los distribuidores, han pedido este martes ayudas "dignas y justas" al sector, ya que en 2020 su facturación cayó un 92 por ciento y en este 2021 el descenso en los ingresos ha sido del cien por cien.

Un centenar de personas de este sector se han concentrado este martes en la plaza de Zocodover de Toledo para exigir al Gobierno central que les incluya en el decreto de ayudas que se tiene que convalidar este jueves en el Congreso de los Diputados, y han mostrado su indignación por quedar excluidos de las mismas.

Durante la concentración, que ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos por la covid-19, los empresarios de este sector han exigido que no se tenga en cuenta la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), pues "se ha demostrado que no sirven para nada, ni para lo que se crearon, ya que no clasifica la realidad de las empresas españolas".

Los empresarios de souvenirs, y artesanos y mayoristas, se han mostrado "comprometidos a luchar, de forma pacífica", pero "con toda la firmeza y contundencia, utilizando el arma más poderosa que permite la Constitución, que es el poder de la palabra" para defender sus negocios.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha resaltado que en toda España, más de 8.000 establecimientos se dedican a la venta de este tipo de artículos, que dan trabajo a más de 50.000 personas, "mucho más que la mayoría de las empresas emblemáticas de este país".

Por ello, ha subrayado que este martes han salido a la calle representantes de este sector en varias ciudades de España, como Sevilla, Oviedo o Barcelona, y ha alertado de que la situación es "agónica e injusta".

Solo en la provincia de Toledo, los representantes del sector han calculado que el sector del comercio de productos turísticos da empleo a 550 personas de forma directa y a 2.200 personas de forma indirecta, mientras que los fabricantes, mayoristas y distribuidores crean 2.700 empleos directos y 3.200 empleos indirectos.