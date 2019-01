El comercio crecerá un 3 % en las rebajas y pide frenar las ofertas constantes

Las ventas del comercio durante esta campaña de rebajas crecerán, al menos, un 3 % con respecto al año anterior, han indicado a Efe fuentes del sector, que abogan por acabar con los descuentos permanentes durante todo el año, ya que esta avalancha de ofertas genera un modelo "insostenible".

En cuanto al comercio minorista, la Confederación Española de Comercio (CEC) prevé que las ventas durante las rebajas -que pueden suponer hasta el 40 % del total de la facturación anual- se eleven un 3 % con respecto al año anterior y que los datos registrados en los meses previos se vean compensados con este periodo de descuentos.

En el caso del comercio textil, se espera que las ventas aumenten en rebajas entre un 3 % y un 5 %, según indica el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, que, no obstante, considera que estos datos no son "una buena noticia", ya que las ventas de la campaña de Navidad no han sido "nada extraordinarias" y el "stock" es aún abundante.

En este contexto, Zamácola defiende un acuerdo común entre las marcas con el compromiso de retrasar los periodos de rebajas para que no coincidan con los picos de mayor demanda, y limitar las ofertas y descuentos que actualmente se llevan a cabo durante todo el año.

El presidente de Acotex sostiene que estas campañas de descuentos permanentes afectan a los márgenes de beneficio del sector y, por lo tanto, generan un modelo que califica de "insostenible".

Por su parte, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) opina que el debate de regular los periodos de rebajas está "totalmente superado", y destaca que la regulación comercial no puede seguir basándose en patrones y restricciones "de los años ochenta" puesto que, bajo su criterio, el entorno competitivo ha cambiado de forma "radical".

Además, la patronal del pequeño y mediano comercio reconoce también que la mayoría del sector considera que el resto de promociones fuera de estos periodos ha impactado "muy negativamente" sobre las rebajas tradicionales.

De esta forma, el secretario general de la CEC, José Guerrero, señala que los consumidores han desplazado gran parte de sus compras a los meses de noviembre y diciembre, cuando también hay descuentos generalizados, lo que tiene su reflejo directo en una reducción de compras durante las rebajas.

Por esta razón, la CEC pedirá en la mesa de diálogo anunciada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la necesidad de volver a períodos regulados de rebajas lo que, a juicio de la patronal del pequeño y mediano comercio, permitiría una mejor promoción de las mismas y pondría fin a "la tiranía de los descuentos".

No obstante, a pesar de que los consumidores encuentran ofertas durante todo el año, la campaña de rebajas reforzará las plantillas en el comercio, el transporte y la logística con más de 157.000 contratos, lo que supone un crecimiento del 8 % con respecto a 2018, de acuerdo con un estudio elaborado por la empresa de recursos humanos Randstad.

Por comunidades, Cataluña lidera la tabla en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo durante las rebajas, con un crecimiento del 9 % con respecto al año anterior, seguida de Madrid -con el 8 % más- y la Comunidad Valenciana -el 1 % más-, de acuerdo con las previsiones de Adecco, que señala que el sector de la distribución y de gran consumo y las áreas de atención al cliente son los que generan más empleo durante estas fechas.

Los productos favoritos este año serán los complementos y la ropa, en los que los españoles se dejarán de media 121 euros, tal y como señala un informe elaborado por Fintonic, que estima que el 48 % de los españoles aprovechará estas fechas para comprar este tipo de artículos.

Y es que ya son muchas las cadenas, como H&M, Mango, Cortefiel, Carrefour o Desigual, las que se han adelantado al periodo tradicional de rebajas para aprovechar el tirón de la celebración de Reyes.

En otras, como El Corte Inglés, arrancarán oficialmente sus rebajas de invierno a través de su página web el próximo 6 de enero desde las 9.00 y abrirá sus centros el día 7 en su horario habitual, en tanto que Inditex las iniciará antes por su canal online y el 7 en las tiendas físicas.