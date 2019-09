La comisaria de Industria ve preciso un mercado único de servicios en la UE

La comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska, ha dicho que lo que más lamenta de su mandato es que no se haya avanzado en un mercado único de servicios en la UE, pues su ausencia hace que las empresas europeas no sean más fuertes, y también cree que hay que revisar las ayudas estatales.

Bienkowska, a quien sustituirá próximamente al frente de su comisaría la francesa Sylvie Goulard, ha participado este martes en el VI Foro Industrial de El Economista, donde ha dicho que, de su mandato de cinco años, de lo que más se arrepiente es de no haber conseguido el mercado único de servicios.

"Me he dado de bruces contra una pared", ha dicho Bienkowska, cuando, en su opinión, no es razonable que en un mercado de 500 millones de personas como es la UE no haya fronteras económicas para los bienes, pero sí para los servicios, que constituyen el 75 % de los canales de valor de la industria.

En los servicios, ha dicho Bienkowska, "tenemos montañas entre los países" y eso hace que las empresas europeas no puedan ser más fuertes fuera de la UE, frente a China y a Estados Unidos.

Ha recordado que todos los países europeos, por potentes que sean, tienen que hacer frente a las potencias globales y ha indicado que el ritmo de adaptación a la revolución que se está produciendo es importante, porque hay países que están avanzando y adelantando a Europa.

Además, dentro de los cambios que se están produciendo, la comisaría ha considerado que habrá que debatir las ayudas estatales en el futuro, pues, mientras la situación global está cambiando, las ayudas públicas siguen siendo las mismas.

Bienkowska ha recalcado que "tenemos un mercado único muy poderoso y somos muy poderosos, si permanecemos unidos".

Por otra parte, ha explicado que la industria europea se puede beneficiar de la economía circular y ha destacado la alianza contra el plástico lanzada por la CE, al tiempo que ha señalado que ya hay 10 millones de toneladas de plástico reciclado que se utilizan para fabricar productos.

En materia de defensa y seguridad, ha destacado la creación del fondo del espacio europeo por primera vez y los 13.000 millones de euros que se han habilitado para avanzar en este ámbito, así como el sistema de navegación por satélite Galileo.

Se ha referido también al reciclaje profesional para que todos los ciudadanos se puedan beneficiar de los cambios que se están produciendo, aunque ha recordado que la CE no tiene ninguna competencia en los sistemas educativos de los países y eso no va a cambiar, por lo que el reciclaje se tiene que hacer después del sistema educativo oficial.

Ha destacado la importancia de ese reciclaje, ya que va a haber una gran parte de la sociedad que, pese a que el empleo esté ahí, no va a ser capaz de encontrar trabajo por falta de formación, por lo que hay que trabajar para que eso no suceda.

En la presentación del Foro Industrial, a cuyo inicio se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Alfonso de Salas, presidente editor y fundador de El Economista, ha intervenido el presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, que considera que España no parte de mala posición para alcanzar el objetivo de que en 2020 el 20 % del PIB provenga de la industria.

Ha destacado los "decididos pasos" que se han dado desde el Ministerio de Industria, con la elaboración de directrices y la convocatoria del programa Reindus, dotado con 400 millones de euros.

El director general de Sistemas de Información e Innovación de Ferrovial, Federico Flórez, ha destacado el modelo de innovación abierta que sigue la compañía, con acuerdos, por ejemplo, con el MIT, con cuarenta 'startups' (empresas emergentes) que trabajan en Ferrovial y el reto que ha emprendido junto a empresas como Repsol, Banco Sabadell, Cepsa y Mapfre para crear una cadena de 'block chain'.