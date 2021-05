El comité de Alcoa iniciará la próxima semana reuniones con posibles compradores

Lugo, 30 may (EFE).- Cientos de personas se concentraban este mediodía en la Praza do Concello de Xove para reclamar una solución definitiva que garantice la producción de aluminio y el mantenimiento de los puestos de trabajo en el complejo industrial de San Cibrao, justo cuando se cumple un año de la presentación de un ERE para más de quinientos trabajadores de la fábrica por parte de la multinacional.

En este momento están en marcha las conversaciones con seis posibles compradores para la posible venta de la fábrica de aluminio a través de la SEPI, y la propia Alcoa se ha comprometido a trabajar directamente con ellos para definir las condiciones de la operación, pero con el compromiso de que la transacción se hará, llegado el momento, con la mediación del Gobierno de España.

Precisamente, en el transcurso de la concentración ante el Ayuntamiento de Xove, en la que participaron trabajadores de Alcoa, sus familias y otra mucha gente de la comarca de A Mariña, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, aprovechó su intervención para anunciar que la próxima se semana la representación de la plantilla empezará a reunirse con las empresas interesadas en hacerse con la planta de aluminio.

La primera de esas reuniones tendrá lugar con representantes del grupo Liberty, aunque previsiblemente se iniciarán también los contactos con “algún otro” posible comprador.

El grupo Liberty, a través de su división de aluminio -Alvance-, fue el primero en mostrar interés por la adquisición de la fábrica de San Cibrao y el comité de empresa ya se reunió en su momento con los directivos de la multinacional británica para conocer sus intenciones y el proyecto industrial de esa compañía para la factoría mariñana.

Si finalmente llegan a producirse, las reuniones de la próxima semana con otros posibles compradores interesados en la adquisición de la fábrica de aluminio serían una primera toma de contacto.

En los días previos a la celebración de esta concentración, el presidente del comité ya avisó de que el proceso de negociación tiene que servir para no caer en los “mismos errores” que se produjeron en las plantas de A Coruña y Avilés, porque el objetivo es elegir a un comprador que garantice el futuro de la fábrica, con una propuesta “plausible”, acompañada de los correspondientes planes “energético e industrial”.

De hecho, Zan recordó que es fundamental que el futuro comprador llegue acompañado por un “socio energético” que garantice un precio competitivo del suministro eléctrico, habida cuenta del elevado porcentaje que supone en los costes de producción del aluminio.

Este viernes -día 28 de mayo- se cumplía un año desde que Alcoa presentó el ERE que afectaba a más de quinientos trabajadores de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao, aunque ese expediente fue anulado posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y, en este momento, está todavía pendiente la resolución del recurso presentado por la multinacional ante el Tribunal Supremo.

Precisamente, durante su intervención en la concentración de este domingo, el presidente del comité puso en valor que, “un año después”, la factoría siga funcionando y aún se esté buscando una solución que permita garantizar su viabilidad en el futuro.

Por ello, aprovechó la ocasión para “felicitar” a todos los trabajadores y a sus familias por haber soportado la presión de este último año y haberse sabido mantener “unidos” para luchar por sus empleos y por el futuro “industrial” y “social” de la comarca, para que la “A Mariña siga funcionando”.

En ese sentido, insistió en la necesidad de mantener esa “unión” para seguir “luchando” y “apretando” al propio Gobierno para que cumpla con su parte y haga viable el proceso de venta con aquel comprador que presente el proyecto industrial y energético más solvente para garantizar durante muchos años más el funcionamiento del complejo industrial mariñano.

Durante la concentración, para recordar el año transcurrido desde que Alcoa presente el ERE en la planta de aluminio, el comité reventó una tarta gigante de cumpleaños, al tiempo que se escuchaban consignas como “Madrid escoita, A Mariña está en loita”, “Se non hai solución, Goberno dimisión”, “Sen industria, non hai futuro”, “Fóra yankis, pandilla de mangantes”, “Queremos traballar e non emigrar” o “SEPI, escoita, A Mariña está en loita”.

Además, los trabajadores repartieron camisetas entre los asistentes, con el lema ‘A Mariña salvase loitando’, y globos para los niños que acudieron con sus familias para participar en la concentración.