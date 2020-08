Comité pide al presidente del Gobierno “que haga de interlocutor” con Alcoa

Lugo, 6 ago (EFE).- El presidente del comité de empresa de la fábrica que la multinacional Alcoa posee en la localidad lucense de San Cibrao, José Antonio Zan, solicitó este jueves la intervención del “presidente del Gobierno o de alguno de sus vicepresidentes” para “que haga de interlocutor” con la dirección de la compañía en España.

La dirección de Alcoa no acudió a la reunión multilateral con Gobierno, Xunta y sindicatos

Desde el comité han asegurado que Alcoa “inhabilitó” a la ministra de Industria, Reyes Maroto, al no comparecer en la reunión telemática entre administraciones, empresas y sindicatos celebrada anoche.

Zan hizo estas declaraciones a los medios de comunicación minutos antes del reinicio de la negociación del ERE que afecta a 534 trabajadores de la planta de aluminio, que se ha retomado a las 10:00 horas de este jueves.

Antes, representantes de Alcoa España y del comité de empresa estuvieron reunidos durante 30 horas -desde la mañana del martes hasta el mediodía del miércoles-, sin llegar a acuerdo alguno.

“Tenemos un acta de la dirección de la empresa que vamos a firmar con desacuerdo”. “Desde el martes teníamos 15 días, y ahora solamente nos quedan 13 para tomar una decisión”, lamentó el presidente del comité de empresa.

Por este motivo, ha pedido a las “autoridades” que durante este tiempo busquen “una solución, bien sea pactada o una intervención”. “Jamás en España se ha dado una situación de este tipo, que está poniendo en entredicho el Estado de derecho y la democracia en sí”, aseveró.

El presidente del comité calificó a Alcoa como “una multinacional que no se aviene a nada, y eso que tiene una fábrica regalada por el Gobierno hace 22 años. “Proponemos dos soluciones: o alguien por encima de la ministra se sienta a hablar como interlocutor válido y llega a un acuerdo, o nos queda la intervención”, indicó Zan.

“Hay ministros y vicepresidentes a los que se les ha llenado la boca con la intervención o la nacionalización; ahora hay que ver si tenemos un Gobierno o qué tenemos”, sentenció.

Con respecto al acta redactada por la dirección de la empresa, señaló que “los trabajadores presentaron una oferta y ellos se levantaron de la mesa, al igual que ayer no se quisieron sentar con la ministra”. La propuesta de los sindicatos consistía en “seis semanas más de prórroga para volver al último día de negociación”.

“Si no fructificaba todo esto y no salía adelante, tendríamos una reunión todas las semanas en la mesa multilateral”, puntualizó Zan. Pero, según indicaron desde el comité, “a Alcoa no le valió nada de todo esto, porque su intención es firmar la parada de las cubas, el ERE o el ERTE”.

Zan recordó que desde la Consellería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia también les solicitaron, sin éxito, a los directivos de Alcoa España “que anulen todo y vean si tiene una solución en seis semanas”.