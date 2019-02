El 31% de las webs de compras ofrece descuentos falsos y el 39% no informa de gastos de envío, según Bruselas

Cerca del 60% de los 560 sitios de comercio electrónico evaluados --que ofrecía todos tipo de productos, desde ropa, calzado, teléfonos y ordenadores o entradas para espectáculos entre otros-- presentaba irregularidades según las normas europeas de protección al consumo, especialmente en relación a la presentación del precio y ofertas especiales.

En el caso de 211 sitios web, el precio final era más alto al pagar que el inicialmente ofertado.

Además, en más del 31% de los casos los descuentos especiales ofrecidos eran falsos o no quedaba clara la forma de calcular el precio rebajado, mientras que en el 39% de los sitios no había información adecuada sobre los costes adicionales obligatorios, por ejemplo los gastos de envío, reserva o asociados al método de pago.La legislación en materia de protección de los consumidores de la UE obliga a los comerciantes a presentar precios que incluyan todos los costes obligatorios y deben informar de su existencia claramente a los consumidores cuando no se pueden calcular de antemano.

"En más de la mitad de los sitios web aparecen irregularidades, en particular en cuanto a la forma de anunciar los precios y los descuentos", ha denunciado la comisaria de Justicia y Consumo, Vera Jourová, que se ha dicho "alarmada" por el elevado número de webs problemáticas y ha defendido la necesidad de "poner fin a esta práctica, que a menudo induce a confusión a los consumidores", que acaban pagando un precio "más alto".

Jourová ha avanzado que las autoridades competentes nacionales "adoptarán ahora las medidas necesarias para poner fin a este tipo de prácticas comerciales desleales" con la ayuda de la Comisión y ha insistido en que las empresas que venden en línea tienen que respetar "plenamente" las normas de la UE de protección al consumo tras recordar que "el comercio electrónico ofrece muchas oportunidades a los consumidores".

El examen conjunto también ha puesto de relieve que el 59% de los casos (329 webs) los comerciantes no facilitaban un enlace a la plataforma de resolución de litigios en línea (RLL) para facilitarla sin tener que acudir a los tribunales, pese a que es obligatorio.

Asimismo, cerca del 30% (165 webs) no informaban de forma adecuada al consumidor sobre su derecho a desistir de una compra, mientras que 43 y 38 de ellas no daban, respectivamente, datos de contacto claros o la dirección del comerciante. En 24 casos, ni siquiera estaba clara la empresa comerciante.