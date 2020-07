COMUNICADO: Record go obtiene el sello turístico "Safe Tourism Certified" del ICTE para todas sus delegaciones de España

La empresa de rent a car ha tenido que superar una auditoría independiente de sus protocolos frente a la COVID-19 en materia de prevención y medidas higiénico-sanitarias. La implementación de quioscos digitales en sus oficinas, el prerregistro online y la digitalización de contratos reducen al mínimo el tiempo de contacto de los usuario

Record go, compañía de rent a car de raíces mediterráneas, continua con la apuesta por el turismo de calidad y seguro en España y obtiene el "Safe Tourism Certified". Se trata de un nuevo sello del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) de garantía e implementación del Sistema de Prevención de Riesgos para la Salud frente a la COVID-19. La empresa ha sido el primer rent a car de la península ibérica y Baleares en obtener este reconocimiento para todas sus delegaciones en España ubicadas en Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Sevilla y Valencia, tras pasar con éxito la auditoría externa a manos de la certificadora independiente SGS.

La empresa ha obtenido este distintivo gracias al cumplimiento de los protocolos exigidos por el Ministerio de Sanidad y la implantación adicional de su propio plan "Go Safe", de medidas preventivas de higiene y desinfección frente a microorganismos tanto en los vehículos como en todas sus oficinas. Estos protocolos aseguran una exhaustiva limpieza y desinfección tanto del interior y exterior del vehículo como de las propias llaves. Se presta especial atención a zonas sensibles como el volante, el cinturón de seguridad, el freno de mano y los intermitentes, una vez finalizado el protocolo, el vehículo queda higienizado y sellado hasta su próximo uso.

Este conjunto de medidas adoptado se aplica a todo el proceso de alquiler de vehículos, de hecho, la compañía ha apostado por la digitalización de procesos con el objetivo de minimizar el contacto entre personas, especialmente en la recogida y devolución del vehículo. Para ello ha impulsado el check in online o la digitalización de sus contratos, así como el uso de los quioscos digitales con los que Record go cuenta en las oficinas, los "Just Go Box". Estos facilitan que los usuarios pueden tramitar, sin presencia de forma rápida, sencilla y transparente la documentación necesaria para la recogida del vehículo.

Las oficinas son espacios seguros para trabajadores y usuarios gracias también a la adopción de medidas como el control del aforo, el respeto de la distancia de seguridad, la instalación de mamparas de seguridad en los mostradores y el uso de material de protección individual para trabajadores y clientes.

El director general de la compañía, Juan Gascón, explica que "en Record go hemos reforzado los estándares de seguridad que ya teníamos, incorporando los requerimientos de organismos públicos y nuevos procedimientos que den respuesta a la demanda de seguridad de nuestros usuarios. Queremos que nuestros clientes viajen con seguridad y con total confianza, por eso vamos a seguir abanderando la calidad y seguridad personal en movilidad turística y urbana".

Sobre Record go

Record go, rent a car con más de quince años de experiencia, cuenta con dieciséis oficinas de alquiler de vehículos situadas en los principales aeropuertos y estaciones de tren de España y Portugal. La firma cuenta con una amplia flota de vehículos desde los modelos más económicos hasta los nuevos híbridos y una amplia gama de vehículos de lujo.

