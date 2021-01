Conde espera que Alcoa y el comité desbloqueen la situación para avanzar en la venta

Lugo, 12 ene (EFE).- El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, espera que el comité de empresa y la dirección de Alcoa puedan cerrar un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida que comenzó a principios de octubre en el complejo industrial de San Cibrao y así “desbloquear la situación actual” para avanzar en el proceso de venta de la fábrica.

“En el caso de Alcoa, lo que esperamos es que haya una respuesta en positivo por parte de Alcoa y por parte del comité, para desbloquear la situación actual y para que podamos empezar a trabajar con el Gobierno, con la SEPI”, dijo Conde a los medios de comunicación, de cara a que “se pueda producir la venta de la planta”.

“Ese es el objetivo común que tenemos todos”, recordó el conselleiro, “que haya una continuidad de los puestos de trabajo”, pero para ello es necesario ese acuerdo “entre Alcoa y el propio comité”, un entendimiento entre ambas partes que permita alcanzar la paz social que demanda la multinacional para reiniciar la negociación.

“Necesitamos que haya ese acuerdo entre Alcoa y el propio comité” y “a partir de ahí” que tanto el Gobierno de España, a través de la SEPI, como la Xunta de Galicia puedan “negociar la venta de la planta” que “es la vía” para darle “solución” a la situación de la fábrica y “garantizar los puestos de trabajo”.

En todo caso, también recordó que “desde el punto de vista de la política energética” se sigue echando en falta “estabilidad” y un “un precio competitivo, tanto para la industria como para los propios consumidores”.

“El estatuto no está dando una respuesta objetiva en términos de certidumbre y de estabilidad. Las empresas no tienen las mismas condiciones que en otros países, como pueden ser Francia o Alemania”, lamentó el conselleiro, porque en esos estados sí “se está produciendo un contexto de apoyo a la industria electrointensiva que no se está produciendo en España”.

“Somos conscientes de que el camino es la apuesta por las renovables, pero mientras las renovables no garanticen la estabilidad desde el punto de vista del suministro eléctrico, necesitamos otro tipo de políticas”, concluyó, tanto para la industria como para los consumidores.