El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de Paula Conthe como presidenta del FROB

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes mediante real decreto el nombramiento de Paula Conthe como presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en sustitución de Jaime Ponce, quien se unirá al área se Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Conthe tendrá un mandato con una duración de cinco años no renovable y le corresponderá presidir la Comisión Rectora del organismo e impulsar y supervisar todas las operaciones de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Asimismo, dirigirá la gestión ordinaria, económica y administrativa del FROB, incluida la administración del Fondo de Resolución Nacional y ostentará la representación legal del mismo.

También representará al FROB en las instituciones y organismos internacionales en los que esté previsto su participación y, en particular, en la Junta Única del Mecanismo Único de Resolución.

El Gobierno puso en marcha este procedimiento el pasado mes de noviembre, si bien la normativa vigente señala que la presidencia del FROB debe superar ciertos requisitos antes de ser nombrada de forma definitiva.

Una vez completado el paso de los supervisores, el siguiente fue la aprobación de la propuesta de nombramiento de Conthe en Consejo de Ministros para que, posteriormente, se produjera su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

Superado este trámite, el Consejo de Ministros debía aprobar el Real Decreto de nombramiento, el cual se ha hecho público finalmente este martes.

PERFIL TÉCNICO

Paula Conthe es 'Bachelor of Science in Foreign Service, Major in International Economics' de Georgetown University (2003). Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y tiene un Executive Master en Dirección de Entidades Financieras por el IEB.

Desde abril de 2019 es directora de Resolución en el FROB. De noviembre de 2015 a marzo de 2019 fue jefa del Departamento de Resolución II (Policy) en este mismo organismo.

Previamente, desempeñó puestos de diversa responsabilidad en la Subdirección General de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, así como dentro de la Secretaría de Estado de Comercio.

Desde octubre de 2013 hasta marzo de 2015 fue presidenta de la Task Force on Coordinated Action (TFCA), subcomité del Grupo de Trabajo del Eurogrupo (Eurogroup Working Group), en el periodo durante el cual se acordó el instrumento de recapitalización directa del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y se empezaron a negociar los mecanismos de financiación del Mecanismo Único de Resolución.

Antes de su ingreso por oposición en el Ministerio de Economía, estuvo cuatro años trabajando en el Grupo Analistas como consultora en proyectos internacionales financiados por organismos multilaterales y dirigidos al desarrollo del sistema financiero y a la mejora en el acceso a la financiación de las pymes.