Consejo de Turismo de la CEOE: el sector turístico no puede más tras meses hibernando

Logroño, 8 jul (EFE).- El presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, Jaime García-Calzada, ha asegurado este jueves en Logroño que "el sector turístico, en general y, en particular, el ocio nocturno, no pueden más", han estado "muchísimos meses cerrados, paralizados, hibernando" y "esto no hay quien lo aguante empresarial y económicamente".

García-Calzada, también presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, se ha referido, en declaraciones a los periodistas, a las dificultades que atraviesa el sector turístico en España.

Ha añadido que las últimas ayudas directas del Gobierno de España son "un auténtico fiasco", dado que están reguladas en un decreto ley, a las que "solo puede acceder quien tiene facturas pendientes de pago".

Ello significa, ha explicado, que a estas subvenciones "no puede acceder aquel que ha empeñado su patrimonio, sus ahorros personales y se ha endeudado con créditos".

García-Calzada ha lamentado la "caótica" situación que vive el sector turístico, en pleno verano, sin turistas extranjeros y con una movilidad, dentro del país, que, aunque está abierta y no hay cierres perimetrales, "la gente todavía tiene reticencias a moverse".

Ha reconocido que "hay muchísimos contagios (de covid-19) entre los 12 a 30 años", pero ha recalcado que "no estamos viendo que se acelere la vacunación en esa franja de edad, ya que el único secreto para salir de esta situación es la vacuna".

"El sector turístico no es que esté nervioso, es algo más que nervioso, ya que, en muchos casos, no tiene nada que perder porque lo ha perdido todo", ha subrayado.

Para él, "ha sido un fracaso la gestión de la sanidad por parte del Gobierno de España, como lo sigue siendo ahora desentendiéndose de su responsabilidad y echando la pelota al tejado de las comunidades autónomas que, en muchos casos, se ponen de perfil".

"Si no conseguimos un equilibrio entre salud y economía -ha agregado- probablemente, no nos moriremos de covid-19, pero sí habrá mucha gente que se morirá de hambre y se acrecentará el desempleo".

Para la patronal, "lo que hay que hacer es, inmediatamente, solucionar el tema de la vacunación y que el mayor porcentaje de población esté inmunizada lo antes posible", ha recalcado.

Ha recordado que la CEOE alcanzó un acuerdo con las mutuas españolas para que se vacunara en las empresas, lo que ya se aplica en varias comunidades, como Andalucía, Castilla y León, Asturias, Aragón, Baleares y Madrid.