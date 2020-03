La construcción cree que el decreto que ha parado las obras irá a los tribunales

El real decreto ley que obliga a la paralización de las obras de construcción no esenciales contiene una "importante inseguridad jurídica que en el futuro se verá el trabajo que da a los jueces", ha opinado el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano.

En una entrevista en Radio Intereconomía, Lazcano ha transmitido la "preocupación empresarial" que existe con la entrada en vigor el pasado lunes del citado decreto "por la supervivencia del empleo, de las empresas, de los proveedores, de las pymes y los autónomos".

Añade que se ha elaborado "sin contar con el parecer empresarial" y ha lamentado que en las comparecencias informativas tras la aprobación de las medidas "se ha demonizado al empresariado, que es el que crea empleo".

Para el presidente de la CNC, el cese total de la actividad afecta no solo a las grandes empresas, sino especialmente a las pymes, "que constituyen el 90 %" del sector, ha puntualizado.

"Si no hay actividad no se certifican las obras, por tanto no hay caja y no se pueden sufragar los salarios, los gastos y los impuestos", ha añadido.

Lazcano ha pedido al Gobierno medidas y ayudas, como facilitar la liquidez, los avales pero reales o certificaciones adelantadas a cuenta recuperables en la obra pública, para que las empresas "no se queden solas como en la pasada crisis".

La CNC estima que el sector tiene 1.260.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social tanto en el régimen general como en el de autónomos.