El coronavirus fuerza al teletrabajo en España con más dificultad para las pymes

Las grandes empresas tecnológicas, como Microsoft, Vodafone o Telefónica, están preparadas para lanzarse al teletrabajo masivo con motivo de la epidemia de coronavirus, a diferencia de las más que pequeñas, que en su mayoría no tienen protocolos para desarrollar el empleo a distancia.

La ciberseguridad es uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas compañías más pequeñas, a los que se suman la falta de infraestructura para afrontar esta modalidad de empleo, han coincidido en señalar a Efe responsables de varias empresas.

El acceso a internet desde casa no está tan controlado como desde la empresa y se han de adoptar medidas de seguridad adicionales que "en algunos casos no se han ensayado, o no están maduras", ha informado a Efe Víctor Molina, jefe de equipo de Ingeniería de Seguridad y Canales de CheckPoint.

Para hacerse una idea de las vulnerabilidades en la red, hasta ahora se han registrado más de 4.000 dominios relacionados con el coronavirus en todo el mundo, que tienen un 50 % más de probabilidades de ser maliciosos, ha afirmado.

Empresas más punteras como Microsoft han recomendado a su plantilla en España, de 750 personas, el teletrabajo, sin que les haya supuesto mayor problema, teniendo en cuenta que es una opción que ya se ofrece a los empleados, han dicho a Efe fuentes de la tecnológica.

EL TELETRABAJO, SIN DIFICULTAD EN MICROSOFT O VODAFONE

De hecho, en este contexto de brote de coronavirus, Microsoft ha ofrecido a las empresas que quieran implantar el teletrabajo seis meses acceso gratuito a sus soluciones informáticas, para facilitarles la tarea.

Hace dos semanas se activó un protocolo de incidentes por el coronavirus para hacer un seguimiento en la compañía y garantizar la salud de empleados y la continuidad del negocio, ha afirmado.

No solo Microsoft ha asegurado estar preparada para el teletrabajo, sino otras empresas como Vodafone han ensayado recientemente un protocolo, enviando a la vez a sus 2.600 empleados de la central de Madrid a trabajar un día a sus casas.

El simulacro fue un "éxito", ha valorado el presidente de Vodafone y consejero delegado de Vodafone España, António Coimbra, que ha asegurado que así se comprobó que se podía trabajar en casa de forma masiva y al mismo tiempo ofrecer un servicio de calidad a los clientes, ha afirmado en un comunicado.

En Vodafone se han puesto en marcha planes de contingencia específicos entre las diferentes plataformas para asegurar que los procesos de atención, servicio y soporte a sus clientes se mantienen estables. Además, para facilitar el teletrabajo a profesionales, autonomos y pymes les ha incluido datos ilimitados en sus tarifas de Vodafone.

Estas medidas se suman a las anunciadas este martes por el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Palleta, que ofreció sus servicios, por ejemplo de big data a las administraciones públicas para ayudar a contener este brote. A sus clientes también les anunció una serie de ventajas en tanto sigan las medidas para contener este virus.

EL PROBLEMA PARA LAS PYMES

Los grandes bancos también están preparados para el teleempleo, así como empresas como Amazon, donde también han recomendado el teletrabajo, o Facebook ha afirmado el representante de CheckPoint, que ha contrapuesto esta situación con la de otras empresas más pequeñas que están menos maduras y que las "ha pillado el toro".

El problema en España está en que el 98 % de las empresas son pymes, en algunas de las cuales no se podrá teletrabajar, por ejemplo, cafeterías, tiendas o talleres mecánicos, pero sí en sus departamentos de administración o de atención al cliente. "Sin embargo, lo que va a ocurrir es que ni siquiera estarán preparados para hacerlo o les resulta complicado", ha afirmado Miguel Ángel Juan, socio director de SDOS Grupo.

El 7,9 % de las personas ocupadas de España, 1,5 millones de personas, trabaja al menos ocasionalmente desde su hogar, según un informe de Adecco, que revela datos del último trimestre de 2019, en el que se refleja que el número va en aumento. Con el brote de coronavirus, el porcentaje se ha multiplicado.

Belén Molleda