Las agencias de viajes piden más corredores con Reino Unido, Alemania o Francia

El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes especializadas (ACAVe), Martí Sarrate, ha pedido al Gobierno la apertura de más corredores turísticos seguros, como el que ya se está poniendo en marcha entre Baleares y Alemania, también con Reino Unido, Francia e Italia.

En su comparecencia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados, Sarrate ha considerado que los corredores turísticos son la solución y que Europa está totalmente decidida y convencida al respecto.

En su opinión, España tiene que hacer más corredores turísticos con Reino Unido, a pesar de que tiene su peculiaridad; Alemania, que es el segundo mercado emisor de turistas para España, Francia e Italia, todos ellos países muy importantes en cuanto a porcentaje del turismo extranjero.

Sarrate ha advertido de que muchas de las agencias de viajes especializadas en turismo receptivo no abrirán hasta septiembre u octubre porque no hay producto y los mercados internacionales "no van a venir por mucho que queramos", pero habrá algo de demanda europea y sobre todo nacional.

En su opinión, es urgente concretar la fecha para dichos corredores turísticos, teniendo en cuenta que la cuarentena en vigor impuesta desde el pasado 15 de mayo a todos los extranjeros que llegan a España ha sido una decisión "muy mal tomada" porque, en represalia, Francia, país vecino de donde llega mucha gente en coche, la ha puesto también a España en contrapartida.