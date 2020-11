Cs enmienda los PGE con 320 cambios pero no votará junto a ERC ni EH Bildu

Madrid, 17 nov (EFE).- Ciudadanos (Cs) ha registrado 320 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y ha reiterado de que tiende la mano al Gobierno hasta el final pero ha avisado de que no votará un presupuesto pactado con ERC ni con EH Bildu, ya que son "dos vías incompatibles"

"Siguen todavía mareando la perdiz...y habrá un punto y final", ha señalado el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, tras señalar que "el Gobierno no tendrá excusas para decirles que se tiene que arrojar con Bildu".

La formación naranja ha registrado 320 enmiendas parciales, muchas de corte territorial y otras para impulsar el empleo en sectores muy afectados como el turismo, por lo que proponen bajar el IVA al 4 % mientras no se levanten las restricciones al movimiento de viajeros por la COVID-19.

También la creación de un fondo especial de ayudas directas al sector del Turismo y la Hostelería, que contará con 20.000 millones de euros de dotación para el periodo comprendido entre 2021 y 2023.

Otras enmiendas van dirigidas a prorrogar la duración de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) iniciados durante el primer estado de alarma y la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos hasta el 30 de junio de 2021, y a extender el plazo de amortización de los créditos con aval del Estado concedidos a través del ICO de los 5 hasta los 8 años, así como la ampliación del periodo de carencia de 6 meses hasta los 2 años.

Ayudas directas a las familias vulnerables para la compra de mascarillas mientras su uso sea obligatorio, 5.000 millones más para Ciencia, investigación sanitaria e I+D+i hasta llegar al 2 % del producto interior bruto (PIB), suprimir el incremento de las retribuciones al Gobierno y de sus altos cargos o un plan de consolidación fiscal, son otras de sus enmiendas.

No obstante, Bal ha reiterado que mantiene como condiciones económicas para apoyar los Presupuestos; un permiso laboral retribuido para padres con hijos en cuarentena por la COVID-19, ayudas directas a autónomos y empresas de menos de 50 trabajadores y que supongan un importe límite del 75 % de la facturación del año anterior y mayores inversiones en sanidad y dependencia.

Como condiciones políticas, Cs señala que el Gobierno debe comprometerse a garantizar el castellano como lengua vehicular junto con el idioma propio de la autonomía, y a no celebrarse referéndum ilegales de autodeterminación.

Bal ha confiado en que durante la tramitación parlamentaria de la "Ley Celaá" "todavía existe la posibilidad de rectificar sobre la cuestión de la lengua vehicular.

No obstante, ha reiterado que Cs no puede votar unos presupuestos también pactados con ERC y Bildu porque conllevarían cesiones independentistas "fácilmente imaginables" y "nosotros no podemos estar ahí".

Bal también ha lamentado que haya partidos como VOX que no registren enmiendas parciales para hacer aportaciones y les ha recordado que al Congreso "se viene a trabajar" y se cobra un sueldo.