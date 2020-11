Cultura y Correos se alían para abaratar los envíos de libros de los libreros

Madrid, 13 nov (EFE).- El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha anunciado hoy que a partir del próximo lunes se "concretará" un acuerdo con Correos que tendrá como objetivo "intentar abaratar" el coste de los envíos que hacen los libreros a sus clientes.

Así lo ha avanzado el titular de Cultura durante la visita que ha realizado a varias librerías madrileñas con motivo de la celebración del Día de las Librerías 2020, una jornada impulsada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones e Librerías (CEGAL) y que cuenta con el apoyo del Gobierno.

"Queremos favorecer -ha dicho el ministro- mecanismos de logísticas de envío con el apoyo de una empresa española (Correos), que garantiza seguridad y eficacia de envío, y permitir que los libreros tengan una opción segura y mas barata de hacer llegar sus libros en este contexto de pandemia, y también de futuro porque todo esto ha venido para quedarse en buena medida y hay que sentar las bases con la digitalización".

Asimismo, ha añadido Uribes, este acuerdo tiene también como objetivo "favorecer la accesibilidad universal a la cultura y a la lectura", en concreto a las "personas mayores que están en casa, a los enfermos" y también a los ciudadanos que viven en la España rural.

Además, este acuerdo con Correos conlleva un "apoyo especifico a la digitalización de las librerías", así como la formación de los libreros en ámbito digital.

Uribes, que ha estado acompañado por la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, ha realizado esta tarde un recorrido por diferentes librerías madrileñas que ha arrancado en la librería Marcial Pons y que ha continuado por la Librería Lex Nova, Librería Lé, Librería La Buena Vida, y librería Mujeres y Cía.

"Hoy queríamos estar con los libreros físicamente para que vieran nuestro compromiso, que es verdad que también tiene que ser un compromiso no solo de palabra, sino también material. Los nuevos presupuestos, que ojalá se aprueben, incluyen una subida de 8 millones para toda la cadena de libro", ha apuntado durante unas declaraciones a los medios de comunicación.

Además, Uribes, ha destacado con motivo de esta celebración la "importancia" que la lectura y la cultura ha tenido en estos "meses difíciles".

"Me parece que quién tuviera dudas ya no las tiene: la cultura y los libros son un pilar fundamental de los seres humanos, no podríamos vivir sin ellos, lo hemos comprobado en estos confinamientos y restricciones de movilidad. Acudir a un buen libro es una forma de compensar las penas derivadas de una situación tan difícil como la que estamos pasando", ha afirmado.

Con motivo del Día de las Librerías, el titular de Cultura ha recomendado comprar "cualquier libro de filosofía del derecho", ya que en la Librería Marcial Pons, ha confesado, es donde iba en "sus tiempos libres", ésos que desde que es ministro no tiene, ha matizado.

Con motivo de esta celebración, la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura repartirá 5.000 mascarillas reutilizables (certificadas con la Norma UNE 0065/2020) a la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros.

También distribuirá más de 3.000 mascarillas entre las 53 Bibliotecas Públicas del Estado. Mascarillas diseñadas por Goyo Rodríguez que llevan el lema "Leer protege la mente", reivindicando el papel que ha jugado la lectura durante la pandemia.

Según el último informe del Observatorio de la Librería 2019, hay 3.556 librerías independientes en España. La mayoría son de tamaño pequeño y "de proximidad" y, de entre ellas, las que más facturan son las que tienen incorporada la tecnología del comercio electrónico, herramienta para luchar contra la primacía de las grandes plataformas.

Además, esta celebración también se traslada hoy a los Museos Nacionales porque la Noche de los Libros tendrá como escenarios especiales algunos de los centros museísticos del Ministerio de Cultura y Deporte en el Eje Prado-Recoletos, así como la Biblioteca Nacional de España.