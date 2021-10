La cumbre turística de Barcelona culmina con apelación a turismo sostenible

Barcelona, 27 oct. (EFE).- Future of Tourism World Summit, la cumbre turística mundial que acoge Barcelona desde el martes, ha culminado este miércoles con un llamamiento en favor de un turismo sostenible y responsable en todo el mundo.

Así consta en el documento internacional denominado "Barcelona Call-to-Action for the Future of Tourism" (Llamamiento a la acción de Barcelona por el futuro del turismo), con el que se ha cerrado este evento, una declaración que pretende ser un referente para avanzar hacia un modelo de turismo más innovador, ético y sostenible.

Future of Tourism Global Summit es una iniciativa de la Fundación Advanced Leadership, la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio Españolas y la Organización Mundial del Turismo (OMT) con el apoyo de la Generalitat y del Ayuntamiento, la Diputación y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha destacado en su intervención que es "necesario un liderazgo" para impulsar esa transformación y el "llamamiento desde Barcelona" supone "un compromiso para avanzar" en ese camino, ha informado la organización de la cumbre en un comunicado.

El documento divulgado este miércoles asegura que el mundo se enfrenta a una emergencia climática, y que el turismo "debe ir a la cabeza de la adaptación, de una mayor sostenibilidad y de la transición hacia un crecimiento libre de emisiones".

Al mismo tiempo, defiende que el turismo debe "reactivarse y recuperarse" tras la pandemia, pero "cerciorarse además de que su futuro crecimiento sea más inclusivo y responsable".

"De una crisis puede derivarse una oportunidad. Para desplegar plenamente el potencial transformador del turismo será necesario un liderazgo claro y con principios. Es hora de construir un turismo mejor", asegura el documento, que incluye una decena de compromisos.

Las entidades que firmen el documento se deben comprometer a promover políticas y estrategias turísticas que garanticen el uso sostenible de los recursos, a responder a la crisis de la covid "apoyando" a las empresas del sector o bien a "poner en el centro de la gestión del turismo la sostenibilidad económica, social y ambiental", entre otras metas.

Esta cumbre ha reunido en la Casa Llotja de Mar de Barcelona a más de un centenar de ponentes internacionales.