Dani García lanza 'La Gran Familia Mediterránea', su servicio de 'delivery' de la mano de Just Eat

El chef reconoce que la pandemia ha acelerado el lanzamiento de este proyecto

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El chef español Dani García ha lanzado 'La Gran Familia Mediterránea', su nuevo concepto de servicio de comida a domicilio que llega de la mano de la plataforma de Just Eat.

En concreto, este nuevo concepto del Grupo Dani García ofrecerá en la plataforma una amplia variedad de propuestas como comida asiática, bocatas gourmet, cocina española o italiana, hasta opciones saludables o cócteles en el hogar.

"Es un nuevo proyecto que llevamos tiempo pensando, pero que empezamos a trabajar y a desarrollar durante la pandemia. Nos hubiera gustado salir en mayo o junio, pero hemos esperado para presentar un proyecto que venga para quedarse porque ha sido un trabajo complejo", ha indicado Dani García durante la presentación del proyecto.

El chef marbellí, que próximamente abrirá un nuevo restaurante en el hotel Four Seasons de Madrid, ha señalado que la crisis sanitaria ha acelerado este proyecto de 'delivery'. "Estamos luchando y abriendo nuevas puertas para llevar esta pandemia de la forma más suave posible, pero por ahora no nos podemos quejar", ha reconocido, al tiempo que ha avanzado que el grupo maneja el lanzamiento de más marcas próximamente.

"Tenemos siempre el concepto de buena gastronomía asociado a un restaurante físico, pero en este tiempo de confinamiento, nos hemos dado cuenta de que también se puede disfrutar de este placer en casa", ha asegurado el chef.

García ha señalado que su 'delivery' estará en funcionamiento a partir del lunes en Madrid y contará, por el momento, con tres cocinas en la capital española, dos en Barcelona y el 'atellier' de Marbella, que irán abriendo de forma progresiva. "La intención es abrir 20 cocinas más, porque usaremos cocinas específicas para el 'delivery', porque el futuro del servicio a domicilio pasa por aquí", ha explicado.

Por su parte, el director general de Just Eat España, Patrik Bergareche, ha destacado la importancia de la entrada y el adaptar la "alta cocina al 'delivery'" y se ha congratulado del desembarco del Grupo Dani García con este nuevo concepto, que permitirá a la "gente poder disfrutar de la cocina de Dani a un precio razonable y ajustado para todos".

El chef marbellí ha explicado que se ha intentado "hacer una carta de lo que más se consume en sus restaurantes, pero a precio". "Es fundamental el poder ofrecer la mejor calidad precio", ha recalcado.

Bergareche ha explicado que entre las principales novedades de este 'delivery' es que dará la "oportunidad" a los consumidores el "poder combinar platos" de distintas cocinas. "Todavía no hay muchas opciones en las plataformas para poder combinar diferente tipos de cocina. Hemos apostado por una presentación en la app donde se puede combinar", ha indicado.

El director general de Just Eat España ha recalcado que la comida a domicilio, sobre todo tras el confinamiento por el coronavirus, se encuentra en una "fase expansiva". "Es fantástico ver a los chefs como apuestan por el 'delivery' de una forma selectiva y pensada", ha señalado.

Bergareche ha puesto en valor también la figura de los repartidores que "juegan un papel fundamental" al convertirse en los camareros y ha destacado que se tratará de 'riders' que cotizan a la Seguridad Social, contratados, por lo que recalca que "no serán autónomos".

LA ALTA GASTRONOMÍA SE APUNTA AL 'DELIVERY'

De esta forma, Dani García se une a una amplia lista de chefs, muchos con estrella Michelin, que han puesto en marcha nuevos conceptos dedicados exclusivamente al servicio a domicilio durante la crisis sanitaria del coronavirus, como el mexicano Roberto Ruiz ('Punto MX') con 'MX Roberto Ruiz'; 'John Barrita at home by La Tasquería', de Javi Estévez, que ofrece también algunos platos de su estrella Michelin; Rodrigo de la Calle, de 'El Invernadero', que ofrece sus platos a través de la marca 'Verdelivery', y Ricardo Sanz con 'Kirei by Kabuki' en la capital.

Durante estos meses ha lanzado su servicio a domicilio también el chef Dabiz Muñoz, que cuenta con tres estrellas Michelin en su restaurante DiverXO, con 'Goxo', mientras que los 'estrellados' Ramón Freixa y Paco Roncero se aliaron para poner en marcha 'Cuatromanos', su concepto de 'delivery' para acercar la alta gastronomía a los hogares.

También se han apuntado a este concepto 'Gloria' en Oviedo, de los hermanos Esther, Sandra y Nacho Manzano, el chef Quique Dacosta, que cuenta con 'QDelivery', su servicio a domicilio para sus restaurantes sin estrella Michelin (Llisa Negra, Vuelve Carolina y Mercat Bar), o el chef Mario Sandoval, con dos estrellas Michelin en su restaurante 'Coque', que ha puesto en marcha junto a sus hermanos el 'delivery' sostenible de 'Coquetto Bar'.