De Cos pide que la política fiscal contribuya a lograr objetivos "verdes"

Madrid, 23 sep (EFE).- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha considerado hoy que el apoyo europeo y la política fiscal son cruciales para alcanzar los "ambiciosos" objetivos medioambientales fijados en el Pacto verde europeo y en el proyecto de ley español de cambio climático y transición energética.

De Cos hizo esta consideración durante su intervención, en un vídeo grabado, en la sección "Acelerar la acción: Análisis de los aspectos ESG (ambiental, social y de buen gobierno) desde la experiencia empresarial" dentro del foro ESG Spain 2020, organizado por Forética.

El gobernador recordó que la lucha contra el cambio climático es "uno de los principales retos de la sociedad" y requiere la transición de la economía hacia un modelo más sostenible mediante la "transformación de los métodos de producción y de los hábitos de consumo".

En los últimos años, desde la firma del Acuerdo de París, tanto la Unión Europea como España han sido muy activos en la búsqueda de una acción coordinada internacional que haga frente al cambio climático, dijo.

La Comisión Europea presentó a finales de 2019 el Pacto Verde Europeo, que incluye un amplio paquete de medidas para alcanzar la neutralidad climática de la UE en 2050 e incrementa el objetivo de reducción de emisiones para 2030.

En España, el Gobierno envió a las Cortes el pasado mes de mayo el primer proyecto de ley de cambio climático y transición energética que plantea, ente otros objetivos, que en 2030 se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en un 33 % respecto a 2017 y una mejora del 35 % de la eficiencia energética en España.

De esta forma, se lograría que el peso de las energías renovables en el consumo total alcanzara el 35 % en esa fecha, mientras que "a más largo plazo", el objetivo es lograr la neutralidad climática no más tarde de 2050 y que el sistema eléctrico sea totalmente renovable.

Alcanzar los objetivos "no será tarea fácil" y exigirá desplegar una estrategia internacional común a escala internacional, que facilite la inversión en tecnologías menos contaminantes, añadió el gobernador.

También habrá que evitar la "incertidumbre regulatoria y minimizar tanto los riesgos de deslocalización de la actividad como los costes de adaptación", explicó.

Según algunos estudios sociológicos, la sociedad española parece estar "mayoritariamente concienciada" de los riesgos de no actuar ya en la lucha contra el cambio climático y parece, asimismo, dispuesta a asumir "algunos de los costes" que puedan derivarse de estas actuaciones.

En este sentido, destacó la importancia del apoyo europeo para afrontar estos retos, y el papel central que debe desempeñar la política fiscal para propiciar esas transformaciones.

Así, recordó el acuerdo alcanzado recientemente en el Consejo Europeo sobre el presupuesto plurianual para 2021-2027, al que se añadió la creación del fondo adicional de recuperación Next Generation, que se destinará a ayudar a los países a afrontar las consecuencias del covid mediante préstamos y transferencias directas.

Y esta ayuda adoptará la forma de financiación de reformas estructurales y proyectos de inversión en distintos ámbitos, entre los que destacan la lucha contra el cambio climático por su carácter transformador.

En este contexto, los reguladores como el Banco de España son conscientes del papel que debe hacer el sector financiero para impulsar esas transformaciones, y para ello, la entidad colabora con otros bancos centrales y supervisores financieros en la Network for the Green of the Financial Sector.