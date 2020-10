Deloitte presenta su centro de asesoramiento para el Fondo de Recuperación Europeo

La firma de servicios profesionales ofrece un equipo formado por 250 profesionales coordinados por 18 socios

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Deloitte ha presentado un centro para el asesoramiento a organizaciones públicas y privadas con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los fondos comunitarios para la recuperación económica tras la crisis generada por el impacto del Covid-19, según informó en un comunicado.

El 'Deloitte European Center for Recovery & Resilience (DEC for R&R)', presentado en Madrid, cuenta con un equipo formado por 250 profesionales y coordinados por 18 socios, bajo la dirección de Enrique Gutiérrez, socio responsable de Financial Advisory de Deloitte España, y Karim Moueddene, socio responsable del servicio a Instituciones Europeas de la oficina de Bruselas.

Esta iniciativa, puesta en funcionamiento el pasado mes de julio, aúna el conocimiento del marco económico español, que permite la definición de sólidos proyectos financiables, y la capacidad de gestión de proyectos complejos con el que cuenta el equipo de Deloitte España, con la colaboración del resto de la red europea de la firma y sus expertos en la asistencia en la solicitud y cumplimiento de programas.

Con el objetivo de brindar el mejor asesoramiento a las organizaciones que puedan estar interesadas, el DEC for R&R está conformado por cuatro unidades diferentes de trabajo, enfocadas tanto en la naturaleza del organismo o empresa, como gestor o potencial receptor de fondos, como en la industria en que opera.

Esta focalización ha permitido la identificación de un gran número de proyectos financiables en todas las industrias que atenderían al propósito de contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia, y que también apoyarían la demandada transición ecológica y digital y la modernización de las Administraciones Públicas.

El Plan Europeo de Recuperación, bajo el programa 'Next Generation UE', aporta 750.000 millones de euros, de los que más de 140.000 millones de euros van dirigidos a España, una inyección económica que representa más del 11% del PIB de España.

A lo largo del mes de octubre el Gobierno, con la colaboración de las CC.AA., deberá presentar el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, que tendrá hasta fin de año para evaluar y aprobar los PNRR. Las ayudas aprobadas se harán efectivas en el periodo 2021-2024, siendo clave el próximo ejercicio 2021-2022, en el que se deben comprometer el 70% de ellas.

"Desde Deloitte hemos creado un centro específico para ofrecer un asesoramiento integral en relación a los recursos del Fondo de Recuperación Europeo dada su relevancia para la economía y el impacto directo sobre la sociedad española", ha señalado Enrique Gutiérrez, socio director de Financial Advisory de Deloitte y colíder del DEC for R&R.

"La UE ha dispuesto una serie de pilares en torno a los que deberán centrarse los fondos propuestos, tomando una gran relevancia cuestiones relativas a la cohesión social y territorial, un ámbito en el que tendrá un gran peso favorecer la estabilidad del mercado laboral y fomentar los proyectos de colaboración público-privada", ha subrayado Marciala de la Cuadra, socia de Consultoría de Sector Público de Deloitte.

"Los fondos puestos a disposición por la Unión Europea para la recuperación económica constituyen una oportunidad histórica para que las empresas españolas logren un impulso clave en áreas estratégicas", ha afirmado Karim Moueddene, socio del DEC for R&R de la oficina de Bruselas.