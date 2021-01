USO denuncia que el Covid no ha alterado el patrón español de contratos temporales y precarios

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado este martes que, pese al "drástico" descenso de la contratación en 2020, se siguió manteniendo el mismo patrón de siempre: "volatilidad en los contratos, mínima contratación indefinida inicial y contratos temporales injustificados".

En el conjunto del año pasado se formalizaron 15.943.031 contratos, un 29,18% menos que en 2019. "Es obvio el impacto económico de la pandemia por coronavirus en la actividad económica y la consecuente bajada en la contratación, pero no nos engañemos, el mundo laboral ha seguido exactamente el mismo patrón que cualquier otro año en cuanto a precariedad y temporalidad", ha denunciado el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

El sindicato ha señalado que los contratos indefinidos iniciales supusieron el 5,88% del total de contratos en 2019 y el 5,87% en 2020, "sin ninguna diferencia". Sin embargo, subieron los de obra y servicio del 33,1% al 37,8%, y más de un tercio del total de los contratos, el 34,7%, duraron menos de un mes.

"Los datos siguen evidenciando año tras año que un contrato debe ser inicialmente indefinido. Deben demostrarse las causas que justifican que sean temporales, y no al contrario", ha apuntado Pérez, que ha añadido que casi un 4% de los contratos totales, fueron también indefinidos, pero porque eran conversiones. A su juicio, eso demuestra el fallo en el origen de la contratación.

Pérez ha recordado que su sindicato lleva años pidiendo la eliminación del contrato de obra y servicio por ser el que "más falsa temporalidad ha encubierto".

En ente sentido, el secretario general de USO defiende que "la economía no se genera por semanas" y que no puede culparse a las restricciones e incertidumbre de la situación de la contratación, pues la contratación de lunes a viernes era "un mal endémico previo al coronavirus". "No es de recibo que el 34,7% de los contratos duren menos de un mes y uno de cada cinco, el 21,2%, dure menos de una semana para ahorrarse los descansos legales", ha criticado.

Para el líder de USO, "regular a trompicones" los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no es la única medida necesaria para paliar los efectos sociolaborales del Covid, por lo que reclamado que una de las prioridades de la agenda laboral sea la de proteger a los colectivos más vulnerables, como mujeres y personas con discapacidad.