Díaz asegura que se han resuelto y abonado todos los ERTE que han entrado correctamente en el SEPE

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dejado claro que ya se han resuelto y abonado todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) que han entrado correctamente en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que la senadora del Grupo Parlamentario Popular María José Heredia le haya preguntado por el número de españoles en ERTE que permanecían sin cobrar la prestación que les corresponde.

La ministra ha apostillado que hasta el 30 de junio se han reconocido y pagado más de cinco millones de prestaciones, de las cuales 2,8 millones son prestaciones por el coronavirus.

Además, ha recordado que se han incorporado al mercado de trabajo 1,7 millones de personas que estaban en ERTE y que en el sexto mes del año la nómina pagada ha ascendido a 4.115 millones de euros, 1.392 millones menos.

"Seguro que se alegra. Los únicos ERTE que no se han pagado han sido los del PP, porque no existieron y porque si por su partido fuese tampoco se pagarían ahora, porque sencillamente no los han apoyado", ha apostillado la ministra, tras pedir al PP que deje de dar datos que no son ciertos y de seguir "alimentando la bola".

De su lado, la senadora ha asegurado que "el baile de cifras" ha sido una constante en la "caótica" tramitación de los ERTEs realizada por el Gobierno.