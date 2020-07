Díaz dice que los ERTE que han entrado correctamente en SEPE se han abonado

Madrid, 14 jul. (EFE).- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que se han resuelto y abonado todos los expedientes de regulación de empleo (ERTE) que han entrado correctamente en el SEPE, y ha acusado al PP de mentir al acusar a su ministerio de no haber pagado todavía los ERTE de mayo.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, la senadora María José Heredia ha criticado la "gestión caótica" que ha hecho el ministerio con los ERTE y el "baile de cifras" que ha presentado, al tiempo que le ha reprochado haber "compensado deudas" con algunos solicitantes.

La ministra ha aseverado que a día de hoy se han resuelto y abonado todos los ERTE que se han presentado correctamente y ha recordado que hasta el 30 de junio se han reconocido y pagado 5.129.620 de prestaciones públicas de las que 2,8 millones son prestaciones vinculadas al COVID.

Díaz ha insistido que del total de ERTE, en junio, se han incorporado a la actividad 1,7 millones de trabajadores.

"Usted que es técnica superior de la Seguridad Social conoce perfectamente que esos datos que dice no son ciertos. Pero siguen alimentando la bola", le ha respondido la ministra a la senadora cuando le ha dicho que con la prórroga de los ERTE y los recursos que se están planteando "el SEPE está colapsado".

"Los únicos ERTE que no se han pagado, son los del PP, los del 2012, del 2013 y del 2014...¿Y sabe por qué?, porque no existieron y por no pagarse tampoco pagarían los del 2020 porque ustedes han votado en contra de casi todos los Reales Decretos de este Gobierno", ha señalado Díaz.