Dimite el comisario europeo de Comercio tras la polémica por saltarse las restricciones del coronavirus

Asegura que no ha infringido la ley pero admite que debió ser más "riguroso"

Von der Leyen le da las gracias por su "incansable" trabajo y dice "respetar su decisión"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, ha dimitido este miércoles por la noche tras la polémica desatada después de que se saltara las restricciones impuestas para frenar la pandemia de coronavirus durante sus vacaciones en Irlanda, su país natal.

Según ha indicado en un comunicado, su carta de dimisión ha sido entregada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de que quedara "cada vez más claro que la controversia sobre su visita a Irlanda suponía una distracción para su trabajo como comisario".

"Siento profundamente que mi viaje a Irlanda haya provocado tanta preocupación y enfado. Siempre he tratado de cumplir con las regulaciones sobre la COVID-19", ha recalcado antes de defender que "pensaba que había cumplido con todas las directrices", especialmente tras someterse a un test y "dar negativo".

Así, Hogan ha reiterado sus disculpas al pueblo irlandés por los errores cometidos durante su visita y ha reconocido los "increíbles esfuerzos" llevados a cabo por la población para contener el virus. "La Comisión Europea seguirá mostrando su apoyo para vencer a esta terrible pandemia", ha asegurado.

Sobre el desafío que supone el coronavirus para la sociedad y la economía global, ha dicho "ser consciente" y ha recordado que ha estado en "primera fila" a la hora de ofrecer una respuesta desde las instituciones europeas a la crisis sanitaria.

"Sé el impacto devastador que ha tenido el coronavirus para los individuos y sus familias y entiendo que se sientan heridos y enfadados por creer que aquellos que desempeñan un trabajo público no están cumpliendo con las medidas establecidas", ha aseverado antes de insistir en que "no ha infringido la ley", si bien lamenta no haber sido "más riguroso".

Además, ha expresado que es un "honor" haber servido a la Comisión Europea y ha destacado que "cree en el proyecto europeo". "Cuando la economía global se enfrenta a grandes desafíos y turbulencias, la importancia de la UE como líder global sigue siendo enorme".

Von der Leyen, por su parte, ha dado las gracias en un breve comunicado a Hogan por su "incansable" trabajo y ha dicho que "respeta su decisión". "Era un respetado miembro y le deseo todo lo mejor para el futuro", ha señalado.

POLÉMICAS VACACIONES

El comisario se encontraba en el punto de mira desde que se difundieron una serie de informaciones sobre su asistencia en plena pandemia a un evento de la Sociedad de Golf del Parlamento (Oireachtas) junto a otras 80 personas, un escándalo ahora conocido en el país como 'Golfgate'.

Hace tan solo un día, los líderes de los tres partidos de la coalición de Gobierno en Irlanda señalaron que la preocupación sobre la conducta de Hogan "continuaba" pese a las explicaciones ofrecidas por el mismo. Es más, el líder del Partido Verde, Eamon Ryan, fue un paso más allá y aseguró que "el Gobierno había perdido la confianza en el comisario".

Hogan dio a conocer sus movimientos durante su estancia en Irlanda y explicó que el traslado entre condados, entrando en algunos que se encontraban confinados, se debía a razones justificadas.

Poco después salió a la luz que fue parado por la Policía por usar su teléfono móvil mientras conducía, mientras que las últimas informaciones apuntan a que no guardó estrictamente la cuarentena de 14 días al llegar a Irlanda y, el mismo día que aterrizó, cenó con dos personas en un restaurante.

El caso ya había costado el puesto político a varias personas que acudieron al mismo evento que el comisario europeo, entre ellos el ministro de Agricultura y otro alto cargo del Parlamento irlandés. Hogan, no obstante, se había negado a dimitir a pesar de que la propia Von der Leyen le había pedido explicaciones sobre lo sucedido.