Dinamarca implantará un modelo de recomendación de viajes regional

Copenhague, 19 nov (EFE).- Dinamarca implantará a partir del próximo mes un modelo de recomendación de viajes por regiones en países del área Schengen y el Reino Unido, anunció este jueves el Ministerio danés de Asuntos Exteriores.

El nuevo sistema, que ya emplean otros países, supondrá que no se desaconsejarán los viajes no imprescindibles a regiones de bajo contagio de coronavirus en países marcados con cuarentena y, al contrario, que no se recomendará viajar a regiones de alto contagio en países que sí cumplen las condiciones.

Las autoridades danesas mantendrán para las regiones el mismo baremo que para los países: serán considerados de bajo riesgo las que presenten menos de 30 nuevos casos a la semana por cada 100.000 habitantes y, de alto, las de más de 75 por cada 100.000.

El ministro danés de Exteriores, Jeppe Kofod, señaló en un comunicado que el nuevo modelo permitirá ajustar mejor las recomendaciones y que es posible gracias a que países como España e Italia envían ahora datos regionales más precisos.

Dinamarca desaconseja en la actualidad cualquier viaje no imprescindible a todos los países de Schengen y el Reino Unido, por la situación de alto contagio en Europa, por lo que no es previsible que a corto plazo se recomienden viajes a ninguna región.

"Por eso debemos considerar esta medida como una consolidación de cara al futuro del modelo de recomendaciones de viajes", afirmó Kofod.