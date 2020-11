Diputado de Podemos celebra el "fracaso" de fusión BBVA-Sabadell: "Ya hay una concentración brutal"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso Roberto Uriarte ha celebrado este viernes el "fracaso" de las negociaciones entre BBVA y el Banco Sabadell para una posible fusión señalando que, en todo caso, "el mercado bancario ya funciona como oligopolio, con una concentración brutal".

"Me alegro del fracaso", ha asegurado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, tras conocer que ambas entidades daban por finalizadas las conversaciones sobre una posible fusión al no alcanzar un acuerdo tras once días de contactos por desacuerdo en cómo cuadrar el intercambio de acciones.

"El mercado bancario ya funciona como oligopolio, con una concentración brutal, en perjuicio de la competencia, de las plantillas de trabajadores, del consumidor e incluso de la democracia, asediada por el lobby financiero", ha manifestado Uriarte.