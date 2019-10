Los disturbios en Cataluña afectan a inversiones a medio plazo, según Aecoc

Los disturbios registrados en Cataluña ya han afectado al turismo, pero apenas se notarán en los niveles de consumo si la situación no se alarga en el tiempo, según la patronal Aecoc, que alerta de que el impacto más grave será en las inversiones a medio plazo.

Se observa durante los últimos años que las inversiones en Cataluña son "cada vez más restringidas", ha declarado este miércoles a los periodistas el presidente de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), Javier Campo.

"Las empresas necesitan estabilidad, y todo esto no permite un escenario en el que uno pueda plantearse invertir. Es un efecto acumulativo que en los próximos años se seguirá viendo", ha afirmado.

Los actos violentos registrados durante la última semana -tras la publicación de la sentencia del "procés"- "no deberían prolongarse mucho en el tiempo", por lo que no perjudicarán apenas al consumo en su opinión.

Sin embargo, el turismo reacciona "rapidísimamente a cualquier escenario de inseguridad" y ya se están notando las consecuencias.

Campo ha reconocido que su mayor preocupación corresponde a la inversión, aunque por el momento no se esperan boicots a los productos catalanes en el resto de España, ni a los productos españoles en Cataluña.

"Afortunadamente no hay ningún boicot, se ha madurado bastante, no es la forma de enfocar estos asuntos y no tienen más recorrido", ha afirmado.

El presidente de Aecoc ha recordado que en dos años se han producido "4.000 salidas netas" de empresas que han decidido dejar de tener su sede en Cataluña.

La patronal ha lanzado este mensaje coincidiendo con su Congreso anual, que reúne en Bilbao este miércoles y el jueves a cerca de un millar de empresarios y directivos del sector del gran consumo, uno de los motores económicos del país y cuyo peso equivale a cerca del 20 % del PIB.