Los dueños de vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT reclaman sus derechos

Madrid, 5 sep (EFE).- Una marcha motorizada, convocada por la Plataforma de Vehículos Afectados por la Movilidad en España, ha recorrido este domingo Madrid para reclamar los derechos de los propietarios de vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, que tendrán prohibido circular en la capital a partir de 2025.

La nueva ordenanza municipal prohibirá circular desde el 1 de enero de 2022 en el interior de la M-30 a los vehículos sin distintivo de no residentes en Madrid, que no podrán circular desde enero de 2023 en la propia M-30 y desde enero de 2024 tendrán prohibido su acceso y circulación por todo el municipio de Madrid.

Este calendario de restricciones, según el portavoz de la plataforma Miguel Álvarez, "afecta los derechos fundamentales y la libertad de circulación y movimiento de los propietarios de estos vehículos", así como la libertad de circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional, además de suponer "una discriminación entre personas residentes en Madrid o no".

A su juicio, estas restricciones "vulneran la legislación vigente y las libertades de la Constitución española", así como la normativa europea, por lo que estos propietarios se ven "condenados a mandar su coche al desguace", ha dicho el portavoz antes del inicio de la manifestación motorizada.

Los afectados también se quejan de que no se dan alternativas a las personas "que trabajan de noche o en polígonos" y zonas mal comunicadas, y acusan al Ayuntamiento de "estar privando de usar un bien propio, no deja disfrutar de un bien que es tuyo y no te compensa por ello, ya que las ayudas son muy poco significativas".

El Ayuntamiento estima en unos 315.000 los turismos afectados, sin contar motocicletas, y tiene previsto "ayudas de 34 millones de euros. Si 200.000 personas cumplen los requisitos para obtenerlas, tocaría 107 euros por vehículo. Con eso no se consigue nada", añade.

De ahí que pidan al Ayuntamiento considerar "el uso que se da al vehículo", porque si es de uso recreativo el número de kilómetros anuales no genera un gran volumen de contaminación.

Si es un vehículo que se utiliza a diario, piden que el Ayuntamiento considere las mejoras que se puedan hacer como "convertir a gas natural comprimido, a GLC, convertirlos en eléctricos, poner catalizador de última generación", pero la DGT "no da una pegatina mejor por muchas mejoras que se hagan".

Para que estos vehículos "puedan sobrevivir, sería importante aceptar estas homologaciones", ha concluido.