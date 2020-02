easyJet cancela vuelos a Italia ante la menor demanda por el coronavirus

La aerolínea británica easyJet anunció este viernes que cancelará vuelos a Italia debido al descenso de la demanda por la propagación de la enfermedad del coronavirus en ese país.

Un portavoz de la empresa dijo a Efe que, de momento, solo está prevista la cancelación de vuelos "que entran y salen de Italia" y no a otros destinos europeos donde también se han dado casos del COVID-19.

En un comunicado, la aerolínea explica que, "tras el aumento de la incidencia de casos de COVID-19 en el norte de Italia", ha visto una "disminución significativa de la demanda y los factores de ocupación desde y hacia" sus bases en el norte de ese país.

También experimenta un descenso de la demanda en otros de sus mercados europeos, por lo que seguirá "monitorizando la situación y adaptando" su programa de vuelo para adaptarse a ello, señala.

easyJet se compromete a actualizar lo antes posible al mercado sobre el impacto del virus en sus previsiones financieras y dice que está tomando medidas para mitigar esos efectos.

Según el comunicado, estas iniciativas incluyen recortes presupuestarios en áreas administrativas y gastos discrecionales; congelación de la contratación, promociones y salarios en toda la red; aplazamiento de proyectos no críticos y gastos de capital y ofrecimiento de vacaciones no remuneradas y paralización de la formación no obligatoria.

También contemplan trabajar con proveedores externos para reducir aún más los costes y la reasignación de aviones para el verano de 2020, "en busca de mayores oportunidades de ingresos en la recuperación del mercado".