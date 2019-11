El economista jefe de BBVA Reserch asegura que "lo mejor es tener un gobierno"

El economista jefe de BBVA Reserch, Miguel Cardoso, ha señalado este jueves que, aunque la economía española crece por encima de la media europea, está en "desaceleración", y ha opinado que en ese entorno "lo mejor es tener un gobierno".

Cardoso se ha expresado de esta forma en Santander, durante la presentación del informe de previsiones económicas de BBVA Reserch sobre la economía de Cantabria, a preguntas de los periodistas en torno a la formación de un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Ha apuntado que la economía mundial vive una situación "relativamente vulnerable" con un "aumento" de la probabilidad de que se pueda producir una "recesión" global y ha advertido de que en ese escenario lo que va a necesitar España "es un gobierno que sea capaz" de aprobar "medidas que ayuden a rebajar el paro y a incrementar el PIB".

"Obviamente lo mejor es tener un gobierno", ha manifestado Cardoso, quien ha puntualizado que "solamente" la formación del Ejecutivo "puede ya dar certidumbre a las empresas a cerca de varias de las políticas que se han comentado durante el último año".

De momento, ha incidido en que la economía española está en desaceleración, con crecimientos previstos por el BBVA Reserch del 1,9 % este año y del 1,6 % en 2020, alrededor de un punto por encima de la media europea estimada.

"No es un periodo de crisis, porque no estamos hablando de regresar a caídas del 3 y 4 por ciento, como en los periodos 2009-2010 y 2012-2013, pero también es cierto que no es el entorno tan positivo que teníamos hace un par de años cuando el crecimiento promedió por encima del 3 por ciento", ha resumido Miguel Cardoso.